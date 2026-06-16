Il gessato come non lo si era mai visto: sensuale, audace, quasi sfacciato, ma sempre fedele a una precisa idea di eleganza italiana. Da questa visione prende forma “Erotica”, la prima collezione firmata da Achille Lauro – all’anagrafe Lauro De Marinis – nel suo ruolo di direttore creativo di Dondup.

Un esordio fuori dagli schemi, che rompe le consuete regole della moda e sceglie un palcoscenico inedito: non una fashion week, ma lo stadio di San Siro, davanti a 60mila spettatori accorsi per il concerto sold-out dell’artista romano. Sulle note di “Maleducata”, l’apertura dello show è affidata a un impeccabile tre pezzi gessato grigio, manifesto estetico della collezione e della nuova direzione creativa.

Per la prima volta, uno degli stadi più iconici del mondo si trasforma in passerella. In scena top model internazionali come Frida Aasen, Cindy Mello, Ikram Abdi e Laila Hasanovic, compagna del tennista Jannik Sinner, che interpretano il debutto di Lauro tra moda e performance.

Una nuova idea di sensualità

Il titolo “Erotica” potrebbe evocare un immaginario provocatorio, ma la lettura proposta da Lauro è diversa: l’erotismo come consapevolezza, presenza e identità, non come ostentazione. Una femminilità bold che usa la sartorialità come linguaggio espressivo.

"La sensualità non è un accessorio, è un’attitudine", afferma il neo direttore creativo, sintetizzando la filosofia della collezione.

La linea Fall/Winter 26/27 comprende circa cinquanta pezzi tra abbigliamento e accessori.

Il gessato, declinato in bianco, grigio e varianti tono su tono talvolta arricchite da righe di paillettes, diventa il filo conduttore di un nuovo immaginario estetico. Blazer scolpiti sul punto vita, trench strutturati, smoking femminili, chemisier teatrali e il pantalone Lexi – tra i modelli iconici del brand – costruiscono un guardaroba in equilibrio tra rigore e desiderio.

Accanto al tailoring trovano spazio materiali più fluidi e sensoriali: velluti profondi, maglierie lurex tridimensionali, shantung di seta e chiffon impalpabili. Elementi che introducono movimento e leggerezza in una collezione giocata sul contrasto tra struttura e istinto.

Moda, spettacolo e identità

Anche gli accessori contribuiscono a definire il nuovo linguaggio estetico: borse Hobo, clutch e cinture arricchite da dettagli in metallo satinato diventano segni riconoscibili di un universo coerente e immediato.

La collezione, prodotta in edizione limitata e destinata a una distribuzione selezionata, punta a superare la logica stagionale per trasformarsi in dichiarazione di stile e identità. “Erotica” rappresenta così non solo un debutto per Achille Lauro nella moda, ma anche l’avvio di un nuovo percorso creativo per Dondup.

Un progetto che reinterpreta il gessato, simbolo per eccellenza del rigore maschile, trasformandolo in uno strumento di seduzione contemporanea e dimostrando come l’eleganza possa nascere proprio dal contrasto tra disciplina e libertà.