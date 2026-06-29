L'isola d'Ischia è stata una delle tappe scelte da Dua Lipa per la sua luna di miele con l'attore britannico Callum Turner. La celebre cantante inglese ha condiviso sui suoi canali social un "photo dump" della vacanza italiana, un album digitale che include numerosi scatti realizzati proprio sull'isola partenopea. Il post, pubblicato sulle sue piattaforme, ha riscosso un successo immediato, totalizzando quasi un milione di like su Instagram in meno di un'ora e confermando, ancora una volta, la straordinaria popolarità globale dell'artista.

Tra le quattordici immagini diffuse, la prima cattura Dua Lipa in un momento di gioia, mentre sfoggia una maglia da gioco del Napoli.

Alle sue spalle, si può ammirare la suggestiva baia di San Montano, una delle insenature più affascinanti dell'intera isola d'Ischia. Questa incantevole cornice naturale fa da sfondo anche ad altri momenti immortalati: in uno scatto si distinguono gli yacht all'ancora nella baia, mentre in un altro la cantante presenta un cornetto ischitano, una tradizionale specialità dolciaria locale. Questo dolce, preparato con un impasto che unisce pasta brioche e sfoglia, è tipicamente farcito con crema pasticcera e amarene, rappresentando un simbolo della gastronomia isolana. Per Dua Lipa, la visita a Ischia non è una novità; l'artista aveva già soggiornato sull'isola due anni prima, alloggiando nello stesso hotel di Forio che, anche in questa occasione, ha mantenuto il più stretto riserbo sulla presenza della coppia di ospiti famosi.

L'eco globale delle immagini e la visibilità per Ischia

Le fotografie pubblicate da Dua Lipa hanno generato un'immediata e vasta risonanza sui social media, accumulando rapidamente centinaia di migliaia di apprezzamenti e innumerevoli condivisioni. La cantante, che vanta una platea complessiva di oltre 112 milioni di follower sulle principali piattaforme digitali, ha così amplificato ulteriormente la visibilità internazionale delle immagini dedicate all'isola d'Ischia. Il "photo dump" ha offerto ai suoi fan uno sguardo più ampio sulla luna di miele in Italia, documentando anche soggiorni in altre prestigiose località come Palazzo Margherita in Basilicata e Villa Treville a Positano, e momenti di puro relax tra letture e degustazioni di piatti tipici.

Un viaggio tra cultura, sapori e paesaggi italiani

Oltre agli incantevoli scorci di Ischia, il viaggio di nozze di Dua Lipa e Callum Turner ha toccato diverse regioni italiane, caratterizzandosi per soggiorni in strutture di lusso e esplorazioni di luoghi iconici del Bel Paese. Tra le attività che la cantante ha scelto di condividere sui suoi profili social, spiccano nuotate in acque cristalline, escursioni suggestive, momenti di quiete su yacht e l'apprezzamento di prelibatezze gastronomiche, tra cui pasta al tartufo e raffinate ricette a base di ricci di mare. Non sono mancati i riferimenti alla cultura locale, con la lettura di romanzi e la visione di film italiani, elementi che hanno arricchito l'esperienza della coppia.

La scelta di immortalare e diffondere le immagini di Ischia, in particolare, ha contribuito in modo significativo a promuovere l'isola e le sue tradizioni a un pubblico globale, rafforzandone l'attrattiva turistica internazionale.