Eva Grimaldi ha fatto un passo indietro rivolgendo le sue scuse ad Helena Prestes dopo aver detto "le sputo in faccia" in riferimento alla nomination ricevuta prima dell'eliminazione a The 50.

Eva Grimaldi nominata ed eliminata a The 50: la reazione contro Helena Prestes e le scuse

Nella giornata di ieri 1 giugno, Eva Grimaldi ha voluto scusarsi con Helena Prestes destinandole a distanza un messaggio pubblico sui social, dopo averne contestato in una reazione stizzita la nomination per l'eliminazione subita a The 50: "Ho visto dei video di The 50 alla mia uscita.

La prima cosa che ho detto: ti sputo in faccia. Ad Helena. Io ci sono rimasta. Ho detto: ma io non sono questa". L'attrice ha voluto ammettere di aver sbagliato con la reazione avversa avuta verso Prestes, per poi asserire che nella vita sia importante chiedere scusa e ammettere gli errori.

Su Prime Video viene trasmesso il reality game The 50 Italia e dalle nuove anteprime sono emerse delle importanti novità delle prime puntate, come tra le altre la reazione stizzita che Eva Grimaldi ha avuto nello scagliarsi su Helena Prestes alla sua eliminazione. La quinta puntata del reality, in particolare, ha avuto inizio con una nuova eliminazione multipla. Nel dettaglio si sono decretate ben 10 eliminazioni tra i concorrenti partecipanti al gioco che divide le due frazioni contrapposte tra loro, i personaggi TV e i personaggi emersi sui social.

Tra le altre eliminazioni c'é stata anche l'uscita doppia dal reality show di Eva Grimaldi in coppia con Imma Battaglia.

Lo sfogo dell'eliminata

Incalzata sui quesiti della produzione del gioco, subito dopo la sua uscita da The 50, l'attrice non ha nascosto che sarebbe stato ancor più triste restare in gioco senza essere al fianco di Imma, rispetto al verdetto che ha decretato l'uscita della coppia. Incalzata poi su Prestes, quando la produzione le ha chiesto se volesse ringraziare la brasiliana per il verdetto Grimaldi ha così asserito senza reticenze: “No, io sputo in faccia ad Helena…”. In un confessionale, poi, Helena Prestes non si è nascosta dietro ad un dito, ammettendo di giocare una propria strategia come asserito da Eva: “Non ha detto una bugia…È la verità…È il mio gioco questo".