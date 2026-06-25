Mancano ancora diversi giorni al concerto-evento di Ultimo a Tor Vergata, in programma il prossimo 4 luglio, ma l’attesa dei fan è già diventata visibile sul campo: molti sono già in fila e, in alcuni casi, si sono addirittura accampati nei pressi dell’area dell’evento.

Nelle ultime ore, infatti, è diventato virale sui social uno scatto che mostra tende già installate nelle vicinanze della location del concerto, segno di una mobilitazione iniziata con largo anticipo.

Fan già in fila, immagini virali sui social

L’anticipo dei fan ha attirato l’attenzione online, dove stanno circolando immagini delle prime file e dei bivacchi organizzati per assicurarsi una posizione privilegiata.

Una situazione che testimonia l’altissima attesa per l’evento, ma che ha anche spinto l’organizzazione a intervenire con un richiamo alla responsabilità.

L’appello di Ultimo Records

L’etichetta discografica del cantautore romano, la Ultimo Records, ha diffuso una nota ufficiale sui propri canali social per invitare i fan alla prudenza.

"Non esponetevi al caldo, evitate di mettervi in fila con troppo anticipo", si legge nel messaggio.

Il richiamo alla sicurezza

Nel comunicato, la produzione sottolinea il ringraziamento per l’affetto del pubblico, ma invita a evitare comportamenti rischiosi a causa delle alte temperature di questi giorni.

"Stiamo riscontrando la presenza di numerosi fan già in fila fuori dall'area dell'evento.

Nel ringraziarvi per questo incredibile atto d'amore, vi invitiamo a non esporvi alle temperature proibitive di questi giorni e a non campeggiare nei pressi dell'area con così largo anticipo", prosegue la nota.

Un appello chiaro alla cautela, in vista di un evento che si preannuncia tra i più partecipati dell’estate romana.