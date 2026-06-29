Negli episodi della nuova soap turca Far Away in programmazione dal 6 al 10 luglio 2026, a catturare l’attenzione sarà soprattutto Nare Albora (Sahra Şaş), che perderà il figlio che aspettava dal marito Ozkan Bulut (Yunus Eski).

Mine scopre che Cihan ha sposato Alya per volontà del defunto fratello Boran

Sadakat implorerà suo figlio Cihan di far uscire dal carcere suo fratello Kaya. Intanto, Sadakat apprenderà da Mine che sua figlia Nare ha avuto un aborto. In particolare, quest’ultima avrà un malore, dopo che il marito Ozkan la accuserà di tradirlo con Sahin, al ritorno da un viaggio da lavoro.

Intanto, Mine troverà nel cappotto di Cihan la chiavetta usb contenente il videomessaggio registrato dal defunto Boran prima di morire. A quel punto, Mine sarà decisa a far apprendere ad Alya, che Cihan l’ha sposata per volontà del fratello.

Fidan ordina a Nare di allontanarsi da suo figlio Sahin, Erol e Cihan alla ricerca di un motociclista

In seguito, Kaya dirà a suo fratello Cihan di farlo parlare con Zerrin. Nare invece telefonerà a Sahin, per non essersi presentato al loro appuntamento la notte prima, ma a rispondere sarà Fidan, che le ordinerà di non cercare più suo figlio.

Nel contempo, mentre alla villa Albora ci saranno i preparativi per la festa a sorpresa del compleanno del piccolo Deniz, la zia Nare comincerà a sospettare che potrebbe nascere un sentimento tra suo fratello Cihan e la moglie Alya.

Infine, Erol e Cihan si metteranno alla ricerca di un motociclista, appena scopriranno che ha ripreso ciò che è accaduto tra Zerrin, Sedat e Kaya con una telecamera.

Riepilogo sullo scontro fisico tra Kaya e Sedat

In precedenza, nel bel mezzo di una colluttazione fisica venutasi a creare, Kaya ha finito per ferire per sbaglio Sedat al basso ventre con un colpo di pistola. Dopo essersi costituito alla polizia su consiglio di Zerrin, Kaya è stato arrestato, e rinchiuso nella stessa cella del pericoloso zio Ecmel. Intanto, dopo essersi ripreso da un difficile intervento, Sedat ha accusato Kaya di aver cercato di ucciderlo, su ordine di Demir, il nemico numero uno degli Albora. A quel punto, è entrato in scena lo scagnozzo Kadir, il quale ha finto di aver rapito la domestica Pakize, appositamente per finire in carcere con Kaya e Ecmel.