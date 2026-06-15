Nelle puntate della nuova soap turca Far Away che andranno in onda su Canale 5 dal 22 al 26 giugno 2026, Alya (Sinem Ünsal) verrà ferita dalla suocera Sadakat (Gonca Cilasun), appena rimetterà piede alla villa degli Albora insieme a Cihan (Ozan Akbaba).

Alya accetta di sposare il cognato Cihan, Sadakat toglie il cellulare al piccolo Deniz

Cihan rivelerà a sua sorella Nare di aver deciso di sposare la cognata Alya, dopo aver visto il videomessaggio del defunto fratello Boran. Nel contempo, Alya scapperà dalla casa di Nare e si recherà all’aeroporto di Mardin.

In particolare, la donna chiederà al consolato di Istanbul un nuovo passaporto per suo figlio Deniz.

Tuttavia, Cihan raggiungerà la cognata Alya insieme a Kadir, per riportarla a Mardin. Alya farà un passo indietro, appena le verrà comunicato di non poter partire per essere stata accusata del ferimento di Cihan. Nello specifico, la donna accetterà di convolare a nozze con il cognato, per garantire un futuro al figlio. A proposito del piccolo Deniz, sua nonna Sadakat gli toglierà il cellulare, proprio quando la madre Alya proverà a chiamarlo. Inoltre, Sadakat farà avere a Ecmel una fotografia di loro due da giovani. Sempre l’anziana donna, finirà per sparare Alya per difendere la sua famiglia.

Alya e Cihan convolano a nozze

Dopo essere sopravvissuta, Alya diventerà la moglie di Cihan. Quest’ultimo si rifiuterà di rispondere, quando Alya gli chiederà da chi è stata ferita. A vuotare il sacco, sarà proprio la responsabile Sadakat, ma quando alla sua villa faranno irruzione dei poliziotti, Alya fingerà di aver tentato di uccidersi.

Per finire, Alya dirà a Cihan di non aver accusato sua madre Sadakat del suo ferimento per il bene del figlio Deniz.

Riepilogo: Sadakat ha impedito alla nuora di tornare in Canada

In precedenza, a seguito del funerale del figlio Boran, Sadakat ha ostacolato la nuora Alya impedendole di tornare in Canada, separandola dal figlio Deniz. Dopo essere finita nelle grinfie del nemico Demir e essere stata tradita da Izzet, colei di cui si fidava ciecamente, Alya è stata sempre più determinata a non arrendersi, per continuare a proteggere il suo bambino.