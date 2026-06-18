Nelle nuove puntate della soap turca Far Away, Cihan Albora (Ozan Akbaba) manifesterà l’intenzione di mettere fine al suo matrimonio con Alya Smith (Sinem Ünsal), dopo le continue intromissioni della madre Sadakat Albora (Gonca Cilasun).

Cihan manda via Alya dalla villa per averlo denunciato alla polizia

Prossimamente, Cihan sposerà la cognata Alya, nonostante l’opposizione della madre Sadatak. Prima delle nozze, Alya farà presente all’uomo che la loro unione avrà validità soltanto sulla carta. Inoltre, la donna esigerà lavorare nell’ospedale di Mardin per continuare a esercitare la sua professione di ginecologa.

Tuttavia, dopo il matrimonio, Sadakat farà il possibile per non far assumere la nuora Alya, facendola andare su tutte le furie. Quest’ultima si vendicherà del marito Cihan per non aver rispettato il loro accordo, denunciandolo alla polizia per un affare illegale.

A quel punto, Sadakat rivelerà al figlio che Alya ha ascoltato una sua conversazione con i suoi scagnozzi. Parecchio deluso dalla moglie, Cihan la caccerà dalla villa e le dirà di voler divorziare in fretta.

Alcune pazienti non vogliono essere curate da Alya

Cihan farà un passo indietro, appena Alya gli dirà di non voler tornare affatto in Canada, e giustificherà il suo comportamento dicendogli di aver agito per il bene di suo figlio Deniz.

Successivamente, Alya troverà lavoro nell’ospedale di Demir, il nemico degli Albora. Poco dopo, Sadakat ordinerà al primario di non far visitare da sua nuora la famiglia Baybars e nemmeno quella del cognato Ecmle.

Ben presto, alcune pazienti dell’ospedale rifiuteranno di essere curate da Alya, appena scopriranno che fa parte degli Albora.

Riepilogo sullo scontro tra Cihan e Demir

Di recente, Cihan ha chiesto di nuovo alla cognata Alya di diventare sua moglie, ricevendo un netto rifiuto. Demir, il nemico degli Albora, ha colto l’occasione per organizzare un incontro con Alya, alla quale ha promesso di aiutarla a proteggere suo figlio Deniz. A quel punto, c’è stato l’intervento provvidenziale di Cihan, che dopo essere arrivato sul posto ha aggredito Demir fisicamente, e durante lo scontro si è procurato una ferita in una mano.