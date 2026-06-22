Il nuovo pomeriggio di Canale 5 a partire da lunedì 29 giugno vedrà Far Away e Tutto per la mia famiglia raddoppiare: due ore saranno dedicate ad ognuna delle soap.

Le anticipazioni tv rivelano che in vista della pausa di l, l'intero pomeriggio di Canale 5 sarà dedicato alle soap. Le storie di Alya, Cihan e i quattro fratelli rimasti orfani, faranno compagnia al pubblico fino ad Avanti un altro.

Nuzzi va in pausa, spazio alle soap di Canale 5

Una grande novità attende i fan delle soap di Canale 5 a partire dalla settimana prossima. Dal 29 giugno, infatti, tutto il pomeriggio della rete sarà dedicato alle soap, in particolare Far Away e Tutto per la mia famiglia che raddoppieranno la loro durata a ben due ore.

L'estate di Canale 5 si tinge di rosa a partire da Beautiful che continuerà ad andare in onda alle 13.40, subito dopo il tg. Resta invariato anche l'appuntamento con Forbidenn Fruit che come sempre sarà trasmessa dalle 14.20 alle 14.45. La vera novità riguarda le ultime due dizi turche con Far Away che partirà alle 14.45 per finire alle 16.50. Alle due ore dedicate alle vicende di Cihan e Alya seguirà un altro lungo appuntamento con Tutto per la mia famiglia, l'ultima arrivata a casa Mediaset. La soap che vede protagonisti i quattro ragazzi orfani andrà in onda fino alle 18.50, lasciando spazio direttamente ad Avanti un altro. Il cambiamento è dovuto alla pausa estiva del programma di approfondimento di Gianluigi Nuzzi, Dentro la notizia.

Nuovi inizi per i protagonisti di Far Away e Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni tv annunciano una settimana ricca di colpi di scena in Far Away. Sadakat sparerà alle spalle ad Alya che accetterà di sposare Cihan. L'ira della perfida suocera non servirà a fermare i progetti dei protagonisti che diventeranno marito e moglie. Alle nozze non mancheranno le sorprese, perché Sadakat annuncerà l'arrivo di un nipotino mettendo in imbarazzo Alya. Ci saranno novità anche per i ragazzi di Tutto per la mia famiglia. Una nuova vita aspetterà Kadir che inizierà a lavorare al college che i suoi fratelli, Asiye e Omer, frequenteranno grazie a Akif. Quest'ultimo sarà molto grato a Kadir che gli salverà la vita e si sdebiterà offrendo a lui e alla famiglia le possibilità di ricominciare.