Nei nuovi episodi della prima stagione della soap turca Far Away, Sadakat assumerà la giovane Zeynep, la quale avrà il compito di gettarsi tra le braccia di Cihan.

Sadakat continua a provocare Alya, Cihan caccia Zeynep

Ben presto, Sadakat non farà fatica a capire che Alya e suo figlio Cihan non hanno avuto alcun rapporto intimo dopo il matrimonio. Quest’ultimo infatti, porterà avanti la relazione clandestina con la sua amante Mine. A quel punto, Sadakat indispettirà Alya, ribadendo in diverse occasioni che diventerà di nuovo nonna. Essendo consapevole che suo figlio Cihan e Alya non faranno mai un figlio insieme, Sadakat assumerà Zeynep per provocare ancora una volta la nuora.

La durissima reazione di Cihan non si farà attendere, visto che dirà a sua madre di non avere alcuna intenzione di cedere alla corte di Zeynep per darle un nuovo erede. A quel punto, Cihan si servirà dell’aiuto dei suoi uomini per far tornare la giovane dai suoi genitori, e quindi per mandarla via dalla sua tenuta.

Alya salva Zeynep dalla furia del padre

Prima di partire, Zeynep farà sapere ad Alya che suo padre la ucciderà per essersi fatta cacciare da Cihan. Appena leggerà il biglietto scritto dalla ragazza appositamente per lei, Alya raggiungerà Zeynep, proprio quando il padre della giovane farà partire un colpo di pistola.

Dopo aver salvato la vita alla ragazza, Alya la riporterà alla tenuta degli Albora per continuare a proteggerla, ma farà di nuovo i conti con la suocera Sadakat.

Quest’ultima dirà alla nuora che Zeynep le darà un nipotino al posto suo. A rassicurare Alya però, ci penserà la giovane, promettendole che non ci proverà affatto con Cihan.

Riepilogo: Alya ha tentato la fuga

Nelle puntate già andate in onda su Canale 5, la protagonista Alya ha tentato di scappare per tornare libera, dopo il funerale del marito Boran. In particolare, per rispettare una promessa fatta al defunto fratello, Cihan ha comunicato alla sua amante Mine di dover sposare sua cognata Alya. Quest’ultima si è recata a Istanbul per ottenere un nuovo passaporto per il figlio Deniz, ma a fermarla ci ha pensato Cihan. Successivamente, Alya ha deciso di tornare di nuovo alla villa degli Albora, appena ha saputo che suo figlio Deniz ha la febbre alta.