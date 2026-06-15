Dal 22 al 26 giugno tornano i nuovi episodi di Far Away (Uzak Şehir in lingua originale). Negli spoiler la rivalità tra Alya e la suocera Sadakat è ancora al centro delle trame, visto che l'anziana non vuole assolutamente che la moglie del capo degli Albora vada a lavorare. La matriarca spara alla nuora, ma quando la polizia arriva in villa la Smith decide di non denunciare l'accaduto.
Anticipazioni Far Away
Le nuove puntate di Far Away ruotano tutte intorno ad Alya, ma anche alla rivalità con Sadakat. Le anticipazioni infatti, vedono Alya rivolgersi al consolato per lasciare Mardin e tornare a Toronto, ma la donna viene riportato nella villa degli Albora e consapevole che non riuscirà mai a lasciare il paese decide di accettare le donne con Cihan (nonché fratello del suo defunto marito Boran).
Prima delle nozze, Alya e Cihan siglano un patto segreto: la donna accetterà il matrimonio, solo se potrà continuare a svolgere il mestiere di ginecologa. Il capo degli Albora accetta, anche se è consapevole che sua madre si opporrà. Durante le nozze Sadakat mette in difficoltà la coppia, al punto che oltre a chiedere un bacio tra i neo sposi chiederà un nipotino. L'ossessiona di Sadakat per la sua famiglia la porterà a sparare alla nuora: nel momento in cui arrivano le guardie in villa, Alya decide di proteggere l'anziana suocera per il bene del piccolo Deniz.
Dopo il matrimonio con Cihan, Alya invierà diversi curriculum a tutti gli ospedali della zona. Nel momento in cui Sadakat verrà a sapere che la nuora vuole lavorare, la donna si opporrà in tutti i modi poiché non accetta che la moglie del capo degli Albora vada a lavorare.
Motivo per cui si rivolgerà a tutti gli ospedali della zona minacciandoli di non far lavorare la nuora. Le tensioni legate al lavoro di Alya non finiscono, perché Mine rassicurerà Cihan che non prenderanno mai presso la loro clinica la donna la situazione cambierà radicalmente quando Demir acquisterà la quote del complesso sanitario: a questo punto Alya dovrà decidere se lavorare per il rivale di suo marito oppure rinunciare.
Dove seguire la soap turca
È possibile seguire i nuovi episodi della soap opera turca on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity . Chi invece intende seguire le puntate sul piccolo schermo può farlo dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5.