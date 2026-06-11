La nuova e appassionante serie tv di Canale 5 Far Away, entra nel vivo con una settimana ricca di tensione e colpi di scena drammatici. Le puntate in onda dal 15 al 19 giugno 2026 vedranno Alya rifiutarsi per l'ennesima volta di sposare Cihan . Sadakat continuerà a farle pressioni arrivando persino a denunciarla per aver sparato al figlio.

Alya rifiuta di sposare Cihan nelle puntate in onda dal 15 al 19 giugno

La situazione per Alya si farà insostenibile, soprattutto dopo aver saputo che Sadakat l'ha denunciata alle autorità per aver ferito Cihan.

Per la protagonista saranno momenti difficili anche perché verrà tenuta lontana dal piccolo Deniz, il quale sentirà la mancanza della mamma. Cihan intanto, riceverà da Izzet una chiavetta USB che Boran gli aveva consegnato tempo prima e che conterrà un video messaggio indirizzato proprio a Cihan. Nel filmato, il defunto marito di Alya chiede espressamente al fratello di occuparsi della moglie e del piccolo Deniz qualora gli fosse successo qualcosa. Cihan resterà molto colpito e, per assecondare la volontà del fratello, chiederà ad Alya di sposarlo. La donna non ne vorrà sapere e rifiuterà categoricamente di sposare Il cognato .

Alya non si arrende e non si piega alla volontà degli Albora

Questo rifiuto innescerà l'immediata reazione della famiglia, in particolare di Sadakat, che bloccherà tutte le carte di credito di Alya per isolarla ed esautorarla.

Senza un soldo e impossibilitata a pagare persino la camera di un albergo per scappare, Alya non si arrenderà. Furiosa per il controllo ossessivo degli Albora, la protagonista deciderà di giocare l'ultima, disperata carta: contatterà ufficialmente l'ambasciata del Canada, denunciando il fatto che suo figlio è trattenuto illegalmente dai genitori del marito defunto e chiedendo protezione. Mentre la frattura con Alya diventerà apparentemente insanabile a causa del matrimonio rifiutato e delle denunce diplomatiche, Cihan si troverà a dover gestire il caos su più fronti, cercando di evitare che la situazione precipiti definitivamente.

Dove vedere le puntate di Far Away

La soap Tv che narra le vicende di Alya va in onda in chiaro su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:45.

Per recuperare le puntate perse o guardare gli episodi in mobilità, basta collegarsi alla piattaforma di streaming gratuita Mediaset Infinity, dove i singoli episodi vengono caricati subito dopo la messa in onda.