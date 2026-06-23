In occasione delle nuove puntate di Far Away (Uzak Şehir nome originale) in onda dal 29 giugno al 3 luglio, gli spoiler annunciano che una spedizione degli Albora viene intercettata dalla gendarmeria e quindi si ipotizza che ci sia una talpa in famiglia. Intanto i contrasti tra Sadakat e Aly non cennano ad arrestarsi: la matriarca vuole un erede maschio a tutti i costi.

Gli episodi della soap opera turca sono disponibili sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, mentre tutti i giorni dal lunedì al venerdì vengono trasmessi su Canale 5 alle ore 14:45 circa.

Anticipazioni Far Away

Le anticipazioni legate ai nuovi episodi di Far Away vedono nuovi intrighi. Durante alcuni controlli la gendarmeria intercetta un traffico sospetto e Necmi si fa arrestare per non far ricadere la colpa sugli Albora. Nel frattempo la famiglia arriva a pensare che ci sia una talpa tra gli uomini fidati di Cihan, ma Alya messa alle strette dal marito confessa di essere stata lei a denunciare il traffico illecito. Dunque Cihan mette alle strette la moglie: tornare a Toronto ma senza il piccolo Deniz, oppure non intromettermi negli affari degli Albora. Intanto Cihan tramite Hasan, scopre che in passato Ecmel è finito in prigione per via di un complotto architettato dalla madre: Sadakat ha fatto di tutto per fare in modo che dopo la morte di Boran, fosse Cihan l'erede.

Kaya invece viene coinvolto in uno scontro piuttosto acceso con un membro della famiglia Nalhanoglu per difendere Zerrin dalle molestie di un uomo all'interno del campus universitario. Nel mezzo della discussione parte un colpo di pistola e Sedat rimane gravemente ferito: solo in un secondo momento, la ragazza deciderà di testimoniare a favore di Kaya per scagionarlo.

Sadakat e Alya: la situazione

Per quanto riguarda i rapporti famigliari tra Sadakat e Alya, la tensione è sempre più alle stelle. Poco dopo le nozze, la capofamiglia ha iniziato a chiedere che moglie e marito dormissero insieme in modo da dargli il prima possibile un erede maschio. Nonostante le pressioni della madre, Cihan decide di lasciare la stanza di Alya per andare a dormire con l'altra moglie Mine.

Quest'ultima anche sembra essere infastidita dalla complicità tra Cihan e Alya.

Nel frattempo Sadakat inizia a mettere i bastoni tra le ruote alla nuora anche sul posto di lavoro, tanto che nessuno dei pazienti vuole farsi curare da Alya nonostante sia un bravo medico. Come se non bastasse non vedendo un erede, la matriarca fa arrivare Zeynep in villa con l'intento di farla avvicinare a Cihan: il capofamiglia però si rifiuta di avere rapporti con la nuova arrivata e addirittura la caccia. La ragazza però prima di lasciare la villa degli Albora fa recapitare un foglio ad Alya in cui racconta che se torna a casa verrà uccisa, quindi Alya e Cihan decidono di salvare la vita di Zeynep.