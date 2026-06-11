Le trame delle puntate turche di Far Away in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Sadakat proverà ad uccidere sua nuora colpendola con uno sparo alle spalle. Il gesto scellerato verrà eseguito davanti a Cihan, che non se la sentirà di lasciare morire Alya.

Alya accetta di sposare Cihan ma a delle condizioni

Demir spingerà Alya a sposare Cihan per diventare la sua spia nella tenuta degli Albora. La protagonista non accetterà l'accordo, tanto da spifferare a suo cognato tutto quanto. Sadakat proibirà a Cihan di diventare il nuovo marito di Alya nonostante la richiesta del defunto Boran.

La protagonista, intanto, raggiungerà il consolato dove scoprirà di non poter fare niente per scappare insieme a suo figlio. Alya non potrà espatriare a causa del procedimento penale in corso. La donna proporrà a Cihan di sposarsi, avvertendolo di voler celebrare il matrimonio solo sulla carta. La vedova di Boran specificherà al cognato che Deniz potrà lasciare Mervin al compimento del 18esimo anno d'età, sottolineando che potrà porre fine alle nozze qualora non acconsentisse alle sue richieste.

Sadakat prova a uccidere sua nuora

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Cihan accetterà le condizioni della cognata. Quest'ultima, intanto, verrà colpita da un colpo di fucile alle spalle che la farà cadere a terra svenuta.

I telespettatori scopriranno che Sadakat ha provato ad uccidere la nuora per farla uscire definitivamente dalla loro vita. Cihan non obbedirà alla madre di lasciarla morire, riuscendo a salvarle la vita grazie all'aiuto di Mine e Murat. L'uomo dirà alla genitrice di stare lontana da Alya per poi avvertirla che non può fermare le loro nozze.

Nel frattempo, la protagonista verrà sottoposta ad un'operazione che avrà esito positivo. Una volta ripresa i sensi, la madre di Deniz si farà delle domande in merito allo sparo che ha ricevuto poiché Cihan continuerà a tenerle nascosta la verità.

Cihan ha salvato Alya da Demir

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda di recente in televisione, il tentativo di Alya di scappare non è andato in porto a causa del tradimento di Izeet che l'ha consegnata a Demir.

Cihan ha salvato la protagonista riportandola alla tenuta. Alya, a questo punto, è stata messa di fronte ad una difficile decisione: accettare di sposare suo cognato oppure andarsene senza suo figlio Deniz. La donna si è rifiutata di eseguire l'ordine, scatenando la reazione di Sadakat. Quest'ultima ha consegnato alla donna il suo passaporto per poi cacciarla dalla tenuta senza suo figlio. Alya ha raggiunto un hotel della zona ma ha scoperto di non poterlo pagare.