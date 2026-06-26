Nei prossimi episodi della soap turca Far Away, la protagonista Alya Smith (Sinem Ünsal) entrerà in crisi, appena verrà a conoscenza che Cihan Albora (Ozan Akbaba) l’ha sposata su richiesta del suo defunto marito Boran (Burç Kümbetlioğlu).

Alya litiga con Cihan a causa di Mine

Dopo essersi sposato, Cihan porterà avanti la relazione clandestina con la sua amante Mine, nonostante l’opposizione di sua madre Sadakat. Una sera, Cihan finirà per addormentarsi sul divano, e Mine si impossesserà della chiavetta USB contenente il messaggio del suo defunto fratello Boran, appena cadrà dalla tasca della sua giacca.

A quel punto, Mine avrà modo di scoprire che è stato Boran a chiedere a Cihan di sposare Alya, per proteggerla dai suoi nemici, poco prima della sua morte.

La reazione di Mine sarà durissima, visto che passerà il video in una nuova pendrive e la nasconderà nella borsa di Alya, in preda alla gelosia. Appena metterà la chiavetta nel suo computer, Alya rimarrà sconvolta, nell’apprendere che è stato suo marito Boran ad affidarla alla sua famiglia. Dopo aver litigato duramente con Cihan, la donna scapperà via, ma tornerà subito dopo alla villa degli Albora su richiesta del marito.

Alya rimane delusa dal comportamento di Boran

Il giorno seguente, Cihan si scaglierà contro Mine, per aver fatto avere il filmato del testamento di Boran ad Alya.

Messa alle strette, Mine provocherà il suo amante, dicendogli di sapere che ama Alya. Quest’ultima invece, si recherà alla tomba del marito Boran per dargli il suo ultimo addio, per essere rimasta delusa dal suo comportamento.

Inoltre, Alya smetterà di indossare l’anello della sua storia d’amore con il padre di suo figlio, un particolare che non passerà inosservato a Cihan, il quale però farà finta di nulla.

Riepilogo: Alya ha negato di essere stata ferita da Sadakat

Di recente, Sadakat ha ferito Alya con un colpo di pistola, per impedirle di sposare suo figlio Cihan. Dopo essersi ripresa, Alya è stata interrogata da dei poliziotti, che le hanno chiesto se sua suocera Sadakat fosse coinvolta con il suo attacco a mano armata. A sorpresa, la giovane ha mentito, fingendo di aver attentato alla sua vita da sola.