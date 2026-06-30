Le trame delle nuove puntate di Far Away in programma dal 6 al 10 luglio in prima visione su Canale 5 raccontano che Kadir si farà arrestare per proteggere Kaya. Alya Smith, invece, prenderà una decisione sulle sue nozze con Cihan dopo aver ascoltato il testamento di Boran.

Kadir si fa arrestare per proteggere Kaya

Sadakat implorerà Cihan di smuovere le sue conoscenze per far uscire Kaya di prigione. Ozkan, invece, si scaglierà contro Nare dopo averla vista in atteggiamenti compromettenti con Sahin. La donna accuserà uno svenimento, tanto da venire soccorsa e portata di corsa in ospedale dall'amante.

I medici non potranno fare niente per impedire la perdita del bambino di Nare. Ozkan sosterrà che sua moglie abbia provocato volontariamente l'interruzione di gravidanza per nascondere la relazione extraconiugale con Sahin.

Intanto tra Kaya ed Ecmel scoppierà una violenta rissa in galera. Kadir si farà arrestare per proteggere il fratello di Cihan dalle angherie degli altri galeotti.

Alya chiede il divorzio a Cihan

Le anticipazioni settimanali di Far Away rivelano che Alya consentirà a Sahin di rimanere con Nare per qualche minuto. L'uomo chiederà alla sua amante di divorziare da Ozkan, sicura che sia stata oggetto di maltrattamenti. Sadakat giungerà in ospedale dove mostrerà ai due amanti la fotografia che li ritrae abbracciati.

Demir confiderà poi a Sahin di essere il responsabile della foto.

Alya, invece, sospetterà che Mine sia l'informatrice di Cihan. La protagonista inoltre non capirà per quale motivo suo marito si ostini a mantenere in piedi il loro matrimonio. Allo stesso tempo, Mine troverà la chiavetta usb contenente il video registrato da Boran prima della sua morte. La dottoressa farà recapitare la pendrive ad Alya. Quest'ultima scoprirà che il suo defunto marito aveva voluto le sue nozze con Cihan. La donna chiederà il divorzio al figlio di Sadakat.

Infine Ecmel verrà portato in ospedale dopo essere stato colpito da un galeotto corrotto da Cihan.

Deniz ha accompagnato Sadakat ad una battuta di caccia

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda a fine giugno in televisione, Deniz ha deciso di accompagnare Sadakat ad una battuta di caccia.

Alya ha sorpreso suo figlio guardare la nonna uccidere un volatile con un colpo di fucile. La donna ha ammonito la famiglia Albora per aver introdotto il bambino alle armi. Alya ha quindi portato Deniz dal veterinario per fargli capire che anche gli animali hanno un cuore. Una volta tornata a casa, la donna ha avuto un confronto con Cihan sul suo desiderio di trovare un lavoro. La protagonista ha raggiunto l'ospedale dove ha avuto un colloquio.