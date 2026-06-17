Le trame delle prossime puntate di Far Away in programma da lunedì 22 al venerdì 26 giugno sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Alya rischierà la vita a causa di Sadakat, che deciderà di spararle per impedire le sue nozze con Cihan.

Sadakat spara ad Ayla

Nare chiederà a Cihan per quale motivo ha cambiato idea sulle nozze. Il protagonista mostrerà alla sorella il video di Boran come risposta.

Alya, intanto, scapperà dalla casa di Nare per raggiungere l'aeroporto di Mardin. La donna raggiungerà il consolato d'Istanbul dove richiederà un nuovo passaporto per suo figlio Deniz.

Cihan e Kadir riporteranno la protagonista a Mardin dopo averla pedinata. Alya cercherà di mettersi in contatto con Deniz ma Sadakat gli toglierà il telefono. La donna, a questo punto, accetterà di sposare Cihan. La situazione sarà destinata a peggiorare quando Sadakat accecata dalla rabbia sparerà alla nuora. Quest'ultima verrà salvata dall'intervento dei medici.

Cihan accetta di sposare sua cognata per proteggerla

Le anticipazioni settimanali di Far Away rivelano che Cihan deciderà di sposare la cognata per proteggerla. Nare, intanto, tornerà a casa, trovando Ozkan che le chiederà di Alya. Quest'ultima domanderà una spiegazione a Cihan su chi le ha sparato. Sadakat, a questo punto, confiderà ad Alya di essere stata lei a farle del male.

A tal proposito, alcuni poliziotti faranno il loro arrivo alla villa per chiedere alla protagonista se sia stata ferita dalla suocera. Alya rivelerà di aver tentato il suicidio per proteggere Sadakat. La donna spiegherà a Cihan che per amore di suo figlio è disposta a sacrificare la sua vita. Alla fine, la protagonista accetterà di diventare la moglie di suo cognato.

Mine è apparsa disperata per le possibili nozze tra Cihan e Alya

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda a inizio giugno sui teleschermi di Canale 5, Cihan ha ribadito ad Ayla che l'unico modo per salvarsi è sposarlo. La protagonista è ancora all'oscuro che il suo defunto marito aveva chiesto a suo fratello di prendere il suo posto qualora fosse morto.

Boran infatti aveva ordinato a Cihan di occuparsi della moglie e del figlio Deniz nel corso di un video.

Nare, intanto, ha deciso di tornare a casa con Ozkan con Ayla e il piccolo Deniz. Cihan si è opposto, dicendo alla cognata che avrebbe potuto riavere il figlio solo alle sue condizioni. Sadakat non ha approvato tale decisione ma Cihan l'ha rassicurata che presto si sarebbero sposati. Mine è apparsa disperata per queste possibili nozze. Infine Halis ha informato Cihan che molte ditte hanno intenzione di rescindere i contratti con suo cugino Sahin.