Le trame delle puntate turche di Far Away in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Ayla avrà una reazione fortissima dopo aver visionato il testamento di Boran. La donna si toglierà l'anello di fidanzamento del defunto marito, profondamente delusa da lui.

Mine trova una chiavetta usb con il testamento di Boran

Nonostante si sia appena sposato con Alya, Cihan continuerà a recarsi ogni notte a casa di Mine dove vivrà dei momenti di passione con lei. L'uomo nasconderà alla protagonista che ha una tresca con la dottoressa.

Una sera, Cihan si addormenterà sul divano e Mine metterà la sua giacca su di un appendiabiti da dove cadrà una chiavetta usb. La dottoressa accenderà il computer dove visionerà il messaggio di Boran, scoprendo che era stato lui a chiedere al fratello di sposare Alya per proteggere lei e Deniz dai nemici. Mine pazza di gelosia duplicherà la pen drive per poi nasconderla nella borsa della protagonista visto che lavorava nel suo stesso ospedale.

Ayla sotterra l'anello del defunto marito

Le anticipazioni di Far Away narrano che Alya visionerà il testamento di Boran dopo aver acceso il pc. Le parole dell'uomo saranno una doccia fredda per la protagonista, non riuscendo a capire come mai l'abbia consegnata nelle mani del violento fratello e famiglia patriarcale.

Alya avrà una crisi di nervi dopo un litigio furente con Cihan. La donna scapperà dalla villa per poi farvi ritorno su richiesta del marito. Quest'ultimo, intanto, capirà che Mine aveva fatto recapitare il filmato ad Alya. L'uomo si renderà conto che la sua amante era stanca di dividerlo con un'altra. Allo stesso tempo, Alya si sentirà tradita da Boran, tanto da raggiungere la sua tomba per dirgli addio. La donna sotterrerà l'anello, non considerandolo più come suo defunto marito. Cihan deciderà di non fare domande alla protagonista quando vedrà che indossa solo la loro fede nuziale.

Sihan ha denunciato Sadakat

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda a fine giugno sui teleschermi di Canale 5, Ayla è stata colpita da un colpo d'arma da fuoco da Sadakat, decisa a non farle sposare Cihan.

Ma quest'ultimo ha salvato la protagonista, portandola dal dottore che l'ha sottoposta ad una delicata operazione chirurgica. Una volta ripresa, Alya ha voluto sapere chi l'ha ferita. Cihan ha preferito non raccontare la verità alla donna. Allo stesso tempo, Sihan ha raggiunto il carcere dove ha incontrato suo padre. L'uomo ha scoperto che in passato Ecmel aveva avuto una storia d'amore con Sedakat e che lei l'aveva fatto arrestato. Il cugino di Nare non ha esitato a denunciare l'anziana donna alla polizia.