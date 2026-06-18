Nel corso delle prossime puntate turche di Far Away in programma nei prossimi giorni in prima visione su Canale 5, Ecmel chiederà aiuto a Sihan per vendicare la loro famiglia. L'uomo ordinerà a suo figlio di porre fine alla vita di Hasan, reo di averle sottratto delle terre. Un piano che verrà presto scoperto da Nare.

Sahin denuncia Sadakat per aver colpito Alya con un colpo d'arma

Sahin inizierà a opporsi a Sadakat quando Ecmel gli confiderà di aver avuto una storia con lei poi troncata per sposare Fidan. Il galeotto dirà al figlio che sua zia ha fatto di tutto pur di avvicinarsi ad Azem riuscendo a sposarlo solo per punirlo.

Sadakat respingerà ogni accusa anche se ammetterà a Cihan, Kaya e Nare che l'uomo l'aveva usata e buttata via poiché era una semplice domestica e che suo marito aveva curato le sue ferite. Sahin continuerà a confidare di Ecmel e per questo si ribellerà a Sadakat, querelandola per aver colpito Ayla con un colpo d'arma da fuoco.

Nare ferma Sahin prima che uccida Hasan

Le anticipazioni di Far Away rivelano che Ayla sceglierà di proteggere la suocera, rivelando alla gendarmeria di aver tentato il suicidio. In questo modo, la donna terrà in pugno Sadakat per sposare Cihan e rimanere vicino al figlio.

Allo stesso tempo, Sadakat vieterà alla nuora di esercitare la sua professione quando apprenderà che l'uomo che intende impiegarla è Demir.

Ecmel, invece, si concentrerà su Hasan, reo di averlo fatto arrestare per prendere il controllo degli affari. L'uomo ordinerà a Sahin di iniziare la loro vendetta con l'omicidio dell'uomo. Il giovane si preparerà a eliminare Hasan seguendolo in una strada senza uscita. Tuttavia, Sahin non riuscirà a ucciderlo poiché verrà raggiunto da Cihan, Kaya e Nare. Quest'ultima si metterà di mezzo, pregando l'uomo di non sparare in nome dell'amore che nutre per lei. Il discorso impietosirà Sahin che abbasserà l'arma e scapperà dal luogo del misfatto.

Kadir ha spiato le mosse di Alya su ordine di Cihan

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda a giugno su Canale 5, Cihan ha portato a cena Alya e le ha proposto nuovamente di diventare sua moglie.

La donna ha rifiutato la proposta per poi lasciare il ristorante. La protagonista ha quindi avuto uno sfogo con Nare. Ozkan ha origliato la conversazione ed ha informato Bahadir della notizia. L'avvocato ha riportato tutto a Demir, che ha preteso d'incontrare immediatamente Alya. All'appuntamento col legale, la protagonista ha incontrato Demir. Kadir ha spiato le mosse di Alya per tenere aggiornato Cihan. Infine Deniz ha letto il messaggio sul telefono della madre ed ha subito informato Nare.