Sadakat sparerà alle spalle a Alya nelle prossime puntate di Far Away: tutto avverrà proprio quando Cihan riceverà il tanto atteso sì alla proposta di nozze.

Le anticipazioni tv rivelano che Sadakat avrà un solo obiettivo: sbarazzarsi di Alya e tenere con sé alla villa il piccolo Deniz. Cihan, invece, sarà disposto ad andare contro sua madre pur di onorare la memoria di suo fratello.

La disperata fuga di Alya in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che le cose a villa Albora cambieranno. Sadakat, infatti, vieterà a Cihan di sposare Alya, ma lui sarà deciso ad onorare il testamento di suo fratello.

La donna continuerà a studiare un modo per lasciare la Turchia con suo figlio, mentre Cihan le tarperà le ali usando le sue conoscenze. Alya si ritroverà senza denaro perché le sue carte di credito saranno bloccate, ma questo non basterà. Presto la donna si renderà conto di non avere più un lavoro in Canada e non vedrà più via d'uscita. A complicare le cose sarà una telefonata dalla villa che Cihan riceverà quando sarà con Alya: "Deniz sta male". I due correranno dal bambino senza pensarci due volte. Sadakat sarà sull'uscio, pronta ad impedire alla donna di andare da suo figlio ma questa volta Alya non si lascerà intimidire ed entrerà con la forza in casa.

Sadakat pronta a tutto per liberarsi di Alya

Nelle prossime puntate di Far Away, Alya accederà comunque alla villa: "Poi puoi anche uccidermi", dirà a Sadakat. Cihan ribadirà a sua madre che sposerà Alya, ma lei glielo vieterà con forza. Quando Alya si assicurerà che Deniz sta meglio andrà via, ma prometterà a suo figlio che presto tornerà a prenderlo. Cihan andrà via con lei, anche se Sadakat gli intimerà di non seguire per nessun motivo quella donna. Dopo averci riflettuto a lungo, Alya deciderà di accettare la proposta di nozze di Cihan e gli darà appuntamento in un luogo isolato. La donna spiegherà che si sposerà solo se il matrimonio non sarà consumato e fino al compimento della maggiore età di Deniz. Cihan accetterà tutte le condizioni, ma all'improvviso uno sparo riporterà il silenzio. Sadakat, infatti, colpirà alle spalle Alya che cadrà sotto gli occhi terrorizzati di Cihan.