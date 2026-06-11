Sadakat sfonderà il cancello degli Albora con la sua auto nelle prossime puntate di Far Away e riabbraccerà suo figlio Deniz.

Le anticipazioni tv rivelano che Alya prometterà a Deniz che andrà a riprenderlo appena sistemerà alcune cose. Cihan sarà ancora deciso ad onorare la memoria di suo fratello, ma Sadakat cambierà nettamente idea. La donna non si fiderà più di Alya e si opporrà con forza alle nozze.

L'incontro di Alya e Demir in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che la fuga di Alya verso la libertà continuerà. La donna chiederà l'aiuto dell'avvocato Bahadir che è a stretto contatto con Demir.

Il legale riferirà a Baybars tutte le mosse di Alya e degli Albora e quando sarà il momento giusto farà in modo che la donna torni da Demir. Quest'ultimo assicurerà ad Alya che le restituirà la libertà e gli darà un consiglio che sorprenderà la donna: "Sposa Cihan". Baybars spiegherà che una volta diventata la moglie di Albora, Alya potrebbe informarlo e a distruggere la famiglia. La protagonista andrà via senza dare nessuna risposta a Demir e chiederà a Bahadir di riportarla a casa. Appena entrati in macchina, però, dovranno fermarsi perché arriverà Cihan che sarà su tutte le furie. Albora aggredirà l'avvocato e chiederà a Alya spiegazioni sul suo incontro con Demir: "Da quanto siete in contatto?".

La donna gli dirà la verità e gli parlerà anche della richiesta ricevuta da Demir poco prima. La sincerità di Alya farà sperare Cihan in un legame speciale con lui: l'uomo prenderà al donna e la riporterà a casa di Nare.

Sadakat cambierà idea sulle nozze di Cihan e Alya

Nelle prossime puntate di Far Away, dopo la visita di Alya a Demir, Sadakat ordinerà ai suoi uomini di prendere il piccolo Deniz e riportarlo alla villa. In bambino sarà di nuovo separato da sua madre che si metterà in macchina e inseguirà gli Albora. Alya sarà disposta a tutto, tanto che ingranerà la marcia e sfonderà il cancello con l'auto. Sadakt sarà indignata, ma Alya proseguirà fino alla stanza di Deniz per abbracciare suo figlio. Dopo questo episodio, Sadakat si opporrà con forza alle nozze di suo figlio con Alya. Cihan, invece, sarà ancora deciso a sposarla.