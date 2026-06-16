Sadakat inserirà la chiavetta di Boran nella borsa di Alya nelle prossime puntate di Far Away: la donna sarà furiosa quando vedrà il video di suo marito.

Le anticipazioni tv rivelano che Alya capirà che Cihan le ha nascosto le volontà di suo marito e sarà molto delusa. La donna, in lacrime, prenderà al macchina e lascerà la villa di corsa, proprio come voleva Sadakat.

Cihan e Ayla marito e moglie in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Cihan e Alya si sposeranno, ma non ci sarà felicità a villa Albora. Innanzi tutto, Alya dovrà sopportare il rancore di Sadakat che non perderà occasione per umiliarla.

Sin dal primo giorno di matrimonio, la suocera imporrà a sua nuora di dormire con Cihan per dargli un nipotino. Sadakat non avrà il minimo rispetto, quindi, del patto che Alya ha stabilito con suo marito: un matrimonio solo su carta per poter restare con suo figlio. Nonostante i tanti dispetti di Sadakat che arriverà a distruggere tutti i vestiti di Alya e le chiuderà le porte di tutti gli ospedali per impedirle di lavorare, la coppia proverà ad andare avanti. Grazie anche al grande affetto di Cihan per il piccolo Deniz, Alya si convincerà di poter restare alla villa nonostante tutto. Sadakat, a quel punto, deciderà di agire ferendo Alya nel profondo, con lo scopo di provocare una frattura insanabile nel matrimonio appena celebrato.

La signora Albora nasconderà nella borsa di sua nuora una chiavetta con la copia del video di Boran, il marito defunto.

L'ennesimo dispetto di Sadakat a Alya

Nelle prossime puntate di Far Away, Alya troverà la chiavetta nella sua borsa e cercherà subito il pc per guardarne il contenuto. Quando si troverà di fronte al video- testamento di Boran, Alya scoppierà in lacrime. La donna sarà commossa dal modo in cui suo marito parlerà di lei e del bambino, ma quando sentirà la sua richiesta a Cihan di sposare sua moglie, andrà su tutte le furie. Alya si sentirà tradita da Albor, ma soprattutto da Cihan che per settimane l'ha implorata di sposarlo senza dirle che era una volontà di suo marito. In lacrime, la donna prenderà la macchina e andrà via a tutta velocità. Cihan la seguirà con la sua auto, mentre Sadakat sarà soddisfatta nel vedere sua nuora andare via indignata.