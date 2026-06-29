Dal 6 al 10 luglio tornano i nuovi episodi di Far Away (Uzak Sehir in lingua originale). Stando agli spoiler, nuove tensioni sono pronte a sfociare all'interno della famiglia Albora: durante la festa del piccolo Deniz infatti, l'aria risulta essere piuttosto carica di tensione. Sadakat invece chiede in tutti i modi possibili a Cihan di far uscire di prigione Kaya.

Le puntate della soap opera turca vengono trasmesse dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale 5. Inoltre gli episodi sono disponibili in streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anticipazioni Far Away

Nel corso delle nuove puntate di Far Away, le anticipazioni annunciano che durante la festa di compleanno del piccolo Deniz, la tensione tra gli Albora è pronta ad esplodere da un momento all'altro. Nare infatti, inizia a temere che tra suo fratello Cihan e Alya possa nascere un sentimento e ciò la turba parecchio. Non contenta Nare decide di avere un confronto con Sahin per capire il motivo del mancato appuntamento, al telefono risponde Fidan. Tale gesto è pronto a far scoppiare un nuovo conflitto, visto che Nare è sconvolta anche per via della perdita del bambino che portava in grembo.

Intanto dopo l'arresto Kaya, Sadakat implora il capofamiglia Cihan di far uscire di prigione suo fratello.

Dal canto suo anche Kaya chiede insistentemente al fratello maggiore di poter almeno parlare con Zerrin per chiarire il loro rapporto. Nel frattempo Cihan cerca di capire cosa sia realmente accaduto per portare Kaya dietro le sbarre: il capofamiglia insieme ad Erol ha scoperto che un motociclista ha fatto un video e potrebbe aver ripreso quanto accaduto tra Zerrin, Sedat e Kaya.

Mine entra in possesso di un video riguardante Boran

Nel frattempo un altro problema potrebbe abbattersi sulla famiglia Albora. Nonostante Mine sia un personaggio chiave che tiene informata Sadakat di tutto ciò che accade in villa, all'interno del suo cappotto trova una chiavetta USB riguardante un video di Boran. Anziché restare in silenzio, la donna decide di mostrarlo ad Alya: quest'ultima dopo la visualizzazione del filmato avrà sicuramente una reazione forte nei confronti degli Albora visto che verrà a conoscenza di una verità difficile da accettare che riguarda il suo defunto marito.