Sadakat è stata lasciata incinta dal suo primo amore che l'ha spinta in un fossato: è quanto emergerà nelle prossime puntate di Far Away.

Le anticipazioni tv rivelano che Sadakat mostrerà la sua fragilità a Cihan per la prima volta e lui la ascolterà commosso. La donna racconterà c he Ecmel la lasciò spezzandole il cuore quando aspettava Boran, insultandola e dicendole che si era solo divertito. Per Sadakat, invece, il sentimento per Ecmel era sincero. La donna spiegherà che il padre di Cihan l'ha sposata pur sapendo tutto e le ha salvato la vita.

Il segreto di Sadakat in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che emergerà presto la dolorosa storia di Sadakat, la perfida suocera di Alya. La donna rivelerà a Cihan che Boran era figlio di Ecmel e quindi Deniz non è un Albora come loro. Sadakat mostrerà per la prima volta il suo lato fragile e lo farà con Cihan, raccontandogli la sua storia. La donna ricorderà il suo passato doloroso, quando a 17 anni era innamorata di Ecmel. La donna spiegherà che la loro storia d'amore per lei era molto importante e sognava di vivere il suo futuro accanto al suo ragazzo. "Quando ho scoperto di essere incinta lo aspettavo con il batticuore per dargli la notizia", dirà Sadakat con le lacrime agli occhi, "Ma lui è arrivato e mi ha lasciata per sposare un'altra".

La madre di Cihan ricorderà il forte dolore di quel momento, quando in ginocchio implorava Ecmel di non lasciarla. "Lui si era solo divertito con me", continuerà Sadakat. "Mi ha insultata senza alcuna pietà e mi ha spinta lungo il pendio", dirà la donna".

Cihan ascolterà con stupore la storia di sua madre

Nelle prossime puntate di Far Away, Sadakat racconterà a Cihan il momento peggiore della sua vita. Emergerà che incinta di Boran la donna si è ritrovata da sola in un burrone solo l'arrivo di suo fratello Hassan ha evitato il peggio andando a chiamare Azem. Sadakat spiegherà a Cihan da quel momento Azem è diventato la sua luce: "Mi ha sposata pur sapendo della gravidanza". Sadakat ricorderà suo marito con amore e gratitudine, anche perché ha cresciuto Boran come se fosse suo figlio, senza fare alcuna differenza tra lui e Cihan. "Ora capisci perché voglio un erede?", chiederà Sadakat a suo figlio, "Deniz è il nipote di Ecmel". L'uomo ascolterà con commozione.