Cihan non ha mai dimenticato il suo unico amore, Meryem, la donna che avrebbe dovuto sposare: è quando emergerà nelle prossime puntate di Far Away.

Le anticipazioni tv rivelano che Cihan racconterà a Alya che suo padre è stato eliminato durante la festa delle sue nozze con Meryem e aggiungerà che lei è l'unica donna della sua vita.

L'amicizia di Alya e Cihan in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Alya e Cihan porteranno avanti il loro matrimonio solo sulla carta. I due coniugi, nonostante il parere contrario di Sadakat, dormiranno in stanze separate e costruiranno una bella amicizia.

Alya si fiderà dell'uomo, ma sarà sempre sospettosa, soprattutto sui suoi traffici illeciti. Presto Alya si introdurrà nella stanza segreta di Cihan, certa di trovare qualcosa che riguarda i suoi affari illeciti. Quello che la donna troverà, però, sarà ben diverso da ciò che si aspettava. Alya vedrà un cd con un video di qualche anno prima e ne sarà sconvolta. Nelle immagini, si vedrà Cihan felice con la sua famiglia, il giorno delle sue nozze. Alya vedrà Boran accanto a suo fratello e non potrà fare a meno di commuoversi. La donna sarà sconvolta quando nel video vedrà comparire un uomo che toglierà la vita al padre di Cihan con un colpo di arma da fuoco, mandando a monte le nozze.

La ferita di Cihan e il suo amore impossibile

Nelle prossime puntate di Far Away, Cihan sorprenderà Alya con il video e le racconterà la sua triste storia. L'uomo spiegherà che suo padre ha perso la vita il giorno delle sue nozze, per mano dello zio di Demir. Cihan parlerà della sua sposa, Meryem, dicendo che è stata il suo unico amore ed è per questo motivo che dopo di lei non ha mai avuto una relazione seria con altre donne. Le lacrime di Cihan per quell'amore perduto e impossibile spingeranno Alya a rivalutare tutto il suo matrimonio. L'uomo spiegherà che Meryem non è mai diventata sua moglie perché suo padre l'ha portata in Germania per allontanarla per sempre da lui e da quella famiglia sanguinaria.

Cihan dirà che ha sacrificato il suo amore per la sua famiglia, visto che ha dovuto sostituire Boran, partito in Canada dopo aver vendicato la morte di suo padre. "Meryem è il mio unico amore", ripeterà Cihan, "Ma ora ha sposato un altro". Alya inizierà a pensare a cosa potrebbe accadere se la donna tornasse nella vita di suo marito.