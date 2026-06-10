Cihan rivivrà il trauma del passato nelle prossime puntate di Far Away, quando Mine tenterà di togliersi la vita per lui.

Le anticipazioni tv rivelano che Mine non reggerà alla rottura con Cihan e proverà a farla finita con dei farmaci. L'uomo rivivrà il terribile passato, quando sua moglie si tolse la vita a un anno dalle nozze.

Perché Demir odia così tanto Cihan in Far Away?

Le anticipazioni di Far Away raccontano che emergerà un passato molto doloroso per Cihan. Nelle puntate andate in onda, Demir ha spiegato il motivo di tanto odio nei confronti di Cihan che affonda le radici in una faida familiare.

Molti anni prima, per stabilire la pace tra i Baybars e gli Albora, Cihan è stato costretto a sposare la figlia di Suleyman Baybars, Sheyda. La donna, però era innamorata di Demir che corrispondeva i suoi sentimenti e sognava una vita con lei. A distanza di un anno dalle nozze con Cihan, sopraffatta dall'infelicità, Sheyda si è tolta la vita. Per Cihan è stato un trauma talmente forte che da allora non ha mai più voluto risposarsi. Nelle prossime puntate, si vedrà ancora al centro delle scene la complicata relazione tra Cihan e Mine, la direttrice dell'ospedale. I sentimenti tra i due non saranno messi in discussione, ma Mine chiederà insistentemente a Cihan di fare un passo avanti, magari ufficializzando il loro amore.

La donna sarà convinta che Cihan è bloccato perché Mine è già madre e la signora Sadakat non la accetterebbe in famiglia.

La fine della storia con Cihan e la disperazione di Mine

Nelle prossime puntate di Far Away, Cihan riceverà il video di Boran in cui suo fratello gli chiederà di sposare Alya per proteggere lei e il suo bambino. Di fronte all'appello del defunto e amato fratello, Cihan non potrà sottrarsi e da quel momento il suo unico obiettivo sarà diventare il marito di Alya. Mine verrà a sapere tutto per caso e nel peggiore dei modi, quando vedrà Alya e Cihan in ospedale insieme. La donna non reggerà al dolore di perdere Cihan che le spiegherà di essere costretto a lasciarla per Alya. Una volta tornata a casa, Mine assumerà una ingente quantità di farmaci per farla finita.

Cihan non riuscirà a mettersi in contatto con Mine e, preoccupato, andrà da lei e sfonderà al porta. La corsa in ospedale sarà decisiva per salvare la vita alla donna, ma Cihan non potrà fare a meno di rivivere l'incubo del suicidio di Sheyda.