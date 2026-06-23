Nare, fuori controllo, punterà l'arma contro Sadakat nelle prossime puntate di Far Away: "Mi vergogno di averti come madre", urlerà, "Hai rovinato la vita a tutti".

Le anticipazioni tv rivelano che Nare sarà furiosa con Sadakat quando saprà che la donna ha provato a far fuori Ecmel, il padre di Sahin. Cihan interverrà a favore di sua madre e proverà a calmare gli animi.

L'agguato a Ecmel in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che la guerra in famiglia si farà sempre più aspra per gli Albora. Tutto avrà inizio quando Sadakat organizzerà un agguato a Ecmel in carcere.

Due uomini vestiti da infermieri entreranno nella stanza dell'uomo per somministrargli un'iniezione letale. Il piano, però, non andrà in porto perché Muzafer, su ordine di Cihan, chiamerà subito la polizia ed eviterà l'omicidio. Quando Sadakat riceverà la telefonata che le comunicherà il fallimento dell'operazione, sarà disperata e rivelerà finalmente a suo figlio il suo segreto. "Boran è il figlio segreto di Ecmel", dirà Sadakat a Cihan che resterà di sasso. La donna spiegherà che se Ecmel venisse a scoprire la verità prenderebbe subito con sé Deniz. Cihan comprenderà finalmente l'odio di sua madre per suo cognato, perché Sadakat gli racconterà tutta la storia. La donna ricorderà che era innamorata di Ecmel e aspettava un figlio da lui quando è stata lasciata.

Il dolore di Sadakat farà commuovere Cihan che la stringerà a sé in un abbraccio e sentirà ancora una volta ricadere su di lui il peso della famiglia.

Lo scontro di Sahin e Cihan a villa Albora

Nelle prossime puntate di Far Away, Sahin arriverà alla villa furioso, per vendicare l'agguato fatto a suo padre. Cihan correrà subito a difendere Sadakat e dirà anche a suo cugino che si è pentito di aver salvato la vita a Ecmel. "Mi pento di non averlo ucciso", dirà Cihan puntando l'arma contro suo cugino. Nare assisterà alla scena allibita, soprattutto per suo fratello che credeva osteggiasse sua madre. La donna farà da scudo a Sahin per impedire a Cihan di fare fuoco, ma quando vedrà il suo ex andare via senza degnarla di uno sguardo andrà su tutte le furie.

Nare ruberà la pistola a uno degli uomini e si scaglierà contro Sadakat: "Mi vergogno di averti come madre", dirà la ragazza con rabbia, "Hai rovinato la vita a tutti noi". La signora Albora resterà impassibile invitando la figlia a premere il grilletto, ma ancora una volta sarà Cihan a salvare la situazione.