Sadakat si sentirà male e Alya la soccorrerà nelle prossime puntate di Far Away: nonostante il rifiuto di sua suocera, la dottoressa porterà la donna di corsa in ospedale.

Le anticipazioni tv rivelano che nonostante il matrimonio Sadakat continuerà a disprezzare Alya. Lei, invece, non esiterà ad aiutarla quando avrà un malore: la pressione sanguigna e il battito cardiaco saranno troppo alti.

Nessuna pace tra Sadakat e Alya in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Sadakat renderà la vita impossibile a sua nuora. Nonostante il matrimonio con Cihan, Alya continuerà ad essere indesiderata alla villa e sua suocera non farà nulla per nasconderglielo.

Sadakat arriverà persino a chiamare alla villa Zeynep, una ragazza destinata a dare un figlio a Cihan. I progetti di Sadakat andranno in fumo quando Alya scoprirà che Zeynep è incinta di 16 settimane e ama un ragazzo che i suoi genitori no accettano. Con l'aiuto di Cihan, la protagonista riuscirà ad evitare a Zeynep una vita infelice o, peggio ancora la morte per mano dei suoi genitori. Cihan convocherà la madre e il padre della ragazza e li obbligherà ad accettare le nozze di Zeynep con il ragazzo che ama. I due coniugi non potranno sottrarsi di fronte agli ordini del capo, pronto a fare terra bruciata intorno a loro. Zeynep e il suo fidanzato inviteranno Cihan e Alya alle nozze a Diyarbakır e loro saranno ben lieti di accettare.

Sadakat rifiuterà Alya anche nel momento del bisogno

Nelle prossime puntate di Far Away, Cihan e Alya torneranno alla villa dopo la festa del matrimonio e ad attenderli ci sarà Sadakat. Quest'ultima storcerà il naso quando vedrà arrivare sua nuora, ma all'improvviso avrà un leggero malore. Alya si accorgerà subito della smorfia della donna che però minimizzerà sul suo stato di salute. L'indomani, Sadakat sarà costretta a stendersi a letto, perché avrà il fiato corto. La domestica correrà a chiamare Alya che non esiterà a visitare sua suocera. Sadakat caccerà sua nuora: "Non la voglio": continuerà a dire. Alya, però, la aiuterà ugualmente e quando vedrà che la pressione sanguigna e il battito cardiaco sono troppo elevati, la porterà di corsa in ospedale.