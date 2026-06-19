Sadakat sorprenderà tutti con un annuncio alle nozze di Cihan e Alya nelle prossime puntate di Far Away: "Aspetto un nipotino", dirà mettendo in imbarazzo suo figlio.

Le anticipazioni tv rivelano che Sadakat non approverà le nozze di Cihan e Alya. Visto che non potrà più impedirle, la donna avrà intenzione di obbligare suo figlio e sua nuora a darle un erede. I due, però, hanno fatto un patto: non si sfioreranno nonostante il matriomonio.

Fiori d'arancio a Far Away per Cihan e Alya

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Cihan e Alya si sposeranno contro il volere di Sadakat.

Quest'ultima non potrà fare nulla per impedire a suo figlio di diventare il marito di Alya, ma si prenderà una sua rivincita il giorno delle nozze. Cihan sposerà la moglie di suo fratello solo per onorare le ultime volontà di Boran. Alya, invece, accetterà le nozze solo per poter restare alla villa accanto al suo Deniz. Sarà chiaro, quindi, che non ci sarà un matrimonio d'amore tra i due sposi che di comune accordo, prima di scambiarsi le promesse davanti a tutti, sceglieranno di non dormire insieme. Sadakat saprà bene le intenzioni di suo figlio e sua nuora e per questo deciderà di rovinare il giorno delle nozze con un annuncio che metterà gli sposi in seria difficoltà. La suocera assisterà in silenzio alla cerimonia e reprimerà la sua rabbia fino allo scambio delle promesse.

Quando Cihan e Alya diventeranno marito e moglie, si farà avanti per aiutare la sposa ad indossare l'oro, come da tradizione.

L'annuncio di Sadakat agli invitati alle nozze

Nelle prossime puntate di Far Away, Sadakat metterà in imbarazzo Cihan e Alya alle nozze. "Puoi baciare la sposa", dirà a suo figlio spingendolo già a fare una cosa che non avrebbe voluto. Cihan darà a Alya un bacio sulla fronte per uscire dalla situazione nel migliore dei modi, ma questo non basterà a sua madre. Sadakat prenderà al parola e annuncerà a tutti gli invitati che presto diventerà nonna. "Aspetto un nipotino", dirà guardando Alya, "Cihan avrà un figlio", Deniz sarà molto turbato nel pensare che ci sarà un fratellino, ma Sakadat sarà soddisfatta, perché da quel momento non lascerà in pace Cihan finché non le darà un erede.