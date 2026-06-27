Alya scoprirà la relazione tra Cihan e Mine nelle prossime puntate di Far Away e andrà su tutte le furie.

Le anticipazioni tv rivelano che la reazione di Alya farà riflettere Nare che si domanderà se la donna non sia gelosa di suo marito. Anche Cihan mostrerà una certa antipatia verso un nuovo giovane collega di sua moglie.

Nozze in arrivo a Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Cihan e Alya si sposeranno contro il parere di Sadakat. Il matrimonio non inizierà nel migliore dei modi, sia a causa dell'ostilità della signora Albora, sia perché si tratterà solo di una pura formalità.

Con il passare del tempo, però, i rapporti tra Alya e Cihan si faranno sempre più stretti. Anche se nessuno dei due ammetterà il cambiamento dei sentimenti dell'uno verso l'altra, i fatti diranno il contrario. Innanzi tutto, Alya si fiderà molto di più di Cihan e a lui chiederà aiuto quando si troverà in difficoltà. La donna, inoltre, non potrà ignorare il grande amore che il piccolo Deniz prova per suo zio. I problemi, però, inizieranno ad arrivare quando Alya prenderà servizio presso l'ospedale diretto da Mine. La ginecologa e la direttrice si troveranno bene insieme e tra loro nascerà un'amicizia. Mine inviterà Alya a casa sua e si aprirà sempre di più con lei, fino a parlarle della sua tormentata relazione con un uomo sposato.

Alya e Cihan sono gelosi?

Nelle prossime puntate di Far Away, Alya avrà dei dubbi osservando i comportamenti di Mine e Cihan e per questo chiederà a suo marito se sia lui l'uomo misterioso. Albora, tuttavia, negherà sempre. In ospedale arriverà anche un giovane medico, Ugur, che sembrerà interessato ad Alya e alla sua vita. In occasione di una festa tra colleghi, Cihan vieterà a sua moglie di andarci perché noterà la sua vicinanza con Ugur. Pur non ammettendo la sua gelosia, l'uomo accompagnerà sua moglie alla festa dicendole che deve proteggerla. La serata sarà un vero disastro: Mine alzerà il gomito e in un momento di sconforto supplicherà Cihan di stare con lei. Alya vedrà tutto e capirà che suo marito ha mentito. La reazione sarà furiosa, tanto che persino Nare inizierà a chiedersi se la donna non sia semplicemente gelosa.