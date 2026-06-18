Cihan fermerà la mano di Sadakat prima dello schiaffo ad Alya nelle prossime puntate di Far Away: "Non farlo mai più" intimerà l'uomo a sua madre.

Le anticipazioni tv rivelano che Sadakat vedrà la presa di posizione di Cihan come un affronto alla sua autorità. A far infuriare la donna sarà il fatto che Alya aiuterà Zerrin ad incontrare Kaya di nascosto in ospedale.

Alya e Cihan sposi a Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Alya sposerà Cihan e inizierà a vivere stabilmente alla villa. Per lei non sarà affatto facile, perché il rancore di Sadakat non la lascerà mai in pace, ma la tenacia porterà Alya a raggiungere dei piccoli obiettivi.

La prima mossa di Sadakat sarà contattare tutti gli ospedali della zona per impedire a sua nuora di trovare lavoro. Questo non basterà, perché Demir comprerà le azioni dell'ospedale diretto da Mine e Alya accetterà di lavorare lì come ginecologa. Nel frattempo, l'amore impossibile di Zerrin e Kaya tornerà al centro delle scene. La ragazza si troverà in un vicolo quando sarà avvicinata da un certo Sedat che inizierà a molestarla e le metterà le mani addosso. Kaya difenderà Zerrin con tutte le sue forze e durante lo scontro partirà un colpo di pistola che ferirà gravemente Sedat. Kaya sarà arrestato in attesa di una testimonianza che possa scagionarlo, ma questo non avverrà. Al risveglio, infatti, Sedat dichiarerà di essere stato aggredito.

L'arresto di Kaya e la rabbia di Sadakat

Nelle prossime puntate di Far Aaway, prima di essere portato in carcere, Kaya andrà in ospedale per un controllo. Il giovane sarà portato in medicheria e Zerrin supplicherà Alya di aiutarla a fargli incontrare il suo amato. La donna parlerà con due colleghe e organizzerà un breve incontro di pochi minuti. Alya farà entrare Zerrin di nascosto in medicheria, poi la aiuterà ad uscire da un'altra porta. Una votla fuori, però, le due si troveranno davanti a Cihan e Sadakat. Quest'ultima sarà furiosa perché sua nuora ha aiutato Zerrin quando la polizia ha vietato persino a lei di vedere suo figlio. Nella rabbia, Sadakat alzerà il braccio per schiaffeggiare Alya, ma Cihan fermerà la mano di sua madre.

Con questo gesto, l'uomo dimostrerà che non è affatto succube di lei, perché preferirà difendere sua moglie. "Non lo farai mai più" intimerà Cihan a Sadakat che vedrà tutto questo come un affronto insopportabile.