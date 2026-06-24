Sadakat sconvolgerà Alya con la sua verità nella puntata di Far Away in onda il 26 giugno: "Sono stata io a spararti", le dirà freddamente.

Le anticipazioni tv rivelano che la madre di Cihan ricorderà ad Alya le sue minacce di poco prima. La donna spiegherà a sua nuora che ha fatto solo quello che aveva detto, visto che era andata via con suo figlio senza ascoltarla. Alya sarà delusa da Cihan che le ha voluto proteggere Sadakat.

Svolta in Far Away: Alya accetterà le nozze

Le anticipazioni di Far Away raccontano che le minacce di Sadakat nei confronti di Alya non resteranno solo parole.

Tutto avrà inizio quando la madre di Deniz accetterà le nozze con Cihan e glielo comunicherà. Mentre i due staranno parlando dell'accordo di matrimonio, Sadakat sparerà alle spalle a Alya che crollerà tra le braccia di Cihan. Quest'ultimo chiederà ai suoi uomini di occuparsi di Alya mentre correrà da Sadakat chiedendole di andare subito a casa. Kadir porterà Sadakat alla villa, mentre Cihan si occuperà di Alya, portandola al nascondiglio per farla operare dal suo medico. La situazione richiederà il trasferimento in ospedale e in questo Mine sarà fondamentale. Alya sarà portata in una delle stanze della clinica e appena terminata l'operazione tornerà alla villa. La donna si sveglierà con un ricordo confuso e ad aspettarla ci sarà Cihan che non le farà mancare il suo affetto.

La grande delusione di Alya quando saprà la verità

Nella puntata di Far away di venerdì 26 giugno, Alya insisterà con Cihan affinché chiami la polizia. L'uomo, però, sarà in imbarazzo e spiegherà alla sua futura moglie che lo farà appena possibile. Alya chiederà insistentemente chi le abbia sparato, ma Cihan fingerà di non aver visto l'aggressore. Dopo qualche minuto, la verità verrà a galla e sarà Sadakat a dirla a sua nuora. "Sono stata io a sparare", dirà con fierezza la donna. "Ti avevo avvertita, adesso sai con chi hai a che fare". Per Alya sarà un duro colpo, ma la sua delusione più grande sarà pensare che Cihan e Nare sapevano tutto ma non hanno parlato. Sadakat intimerà ancora ad Alya di stare lontana da suo figlio e le ricorderà che la prima moglie di Cihan ha vissuto un inferno quando era con lui.