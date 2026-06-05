Le anticipazioni di Far Away, relative alle puntate in onda da lunedì 8 a venerdì 12 giugno alle 14:45 su Canale 5, delineano una settimana in cui Alya viene travolta da sparizioni sospette, verità taciute e tradimenti che la spingono sull’orlo della fuga. La protagonista si ritrova stretta tra la paura per Izzet, le ombre sul passato di Boran e la pressione crescente della famiglia Baybars, mentre ogni tentativo di proteggere suo figlio Deniz scatena nuove tensioni e nuovi pericoli.

La scomparsa di Izzet, le rivelazioni su Boran e il caos che travolge la famiglia

La settimana si apre con Alya in preda all’angoscia: Izzet sparisce senza lasciare traccia e ogni indizio sembra riportare alla famiglia Baybars. Le risposte evasive di Sadakat e alcuni dettagli scoperti per caso alimentano i sospetti della donna, che teme un coinvolgimento diretto. Quando Izzet viene finalmente ritrovato in un luogo isolato, la situazione non migliora: l’uomo annuncia di voler lasciare la Turchia, costringendo Alya a una scelta dolorosa. A complicare tutto arriva una confessione di Ozkan: Boran sarebbe responsabile dell’omicidio del capo dei Baybars. Alya, sconvolta, pretende spiegazioni da Cihan, che però continua a tacere.

Nel frattempo Izzet le propone una via di fuga attraverso la Siria per raggiungere il Canada. Con l’aiuto di Nare, Alya tenta di organizzare la partenza, ma un attacco armato contro un camion diretto oltre il confine fa precipitare la situazione. Cihan interviene per salvare l’autista, mentre il clima tra le famiglie diventa esplosivo.

Il tradimento di Izzet, la cattura di Alya e il ricatto che la lega a Cihan

Determinata a mettere in salvo Deniz, Alya tenta la fuga, ma viene tradita proprio da Izzet e consegnata a Demir Baybars. Riesce a proteggere il bambino, ma finisce nelle mani dei suoi nemici e solo l’intervento di Cihan evita il peggio. Lo scontro tra i due uomini riapre vecchi rancori legati a matrimoni imposti e vendette mai risolte.

Riportata alla villa, Alya si ritrova davanti a un ultimatum: potrà restare accanto a suo figlio solo se accetterà di sposare Cihan. In caso contrario, dovrà lasciare il Paese senza di lui. Intanto una lite tra Ozkan e Sahin provoca un incidente che ferisce gravemente Nare, mentre Sadakat e il resto della famiglia ostacolano ogni tentativo di Alya di ottenere aiuto economico. Con le risorse bloccate e nessuna via d’uscita, la donna contatta l’ambasciata canadese denunciando la situazione. Nel frattempo Cihan incontra Nadim per ottenere la verità sull’attacco al camion: emerge il nome di Ecmel come possibile mandante, ma senza prove. Deniz sente sempre più la mancanza della madre, mentre Mine continua a scavare nel passato di Alya, decisa a ricostruire ogni dettaglio del suo arrivo.