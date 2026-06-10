Le trame delle nuove puntate di Far Away in programma dal 15 al 19 giugno sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Sadakat denuncerà Alya per aver sparato a Cihan. Quest'ultimo chiederà alla protagonista di sposarlo per evitare l'arresto.

Sadakat denuncia Alya per aver sparato a Cihan

Izeet confiderà a Cihan che cinque anni prima Boran le aveva dato una chiavetta usb da visionare nel caso gli fosse capitato qualcosa di grave. Il protagonista sceglierà di ascoltare il video messaggio registrato dal defunto fratello. In esso, Bora chiederà a Cihan di proteggere Alya e il piccolo Deniz ed esprimerà il desiderio che i due si sposino per formare una famiglia felice.

Alya, intanto, condurrà la sua battaglia legale per riprendersi il figlio con la complicità del suo avvocato. Sadakat, invece, denuncerà la nuora per aver sparato a Cihan. Quest'ultimo confermerà la versione anche se sorprenderà tutti quando proporrà ad Alya un accordo ovvero quello di sposarlo per evitare gravi conseguenze. La protagonista respingerà tale eventualità perché rappresenterebbe una nuova forma di prigionia. Il piccolo Deniz soffrirà molto per la lontananza da sua madre mentre Sadakat cercherà di convincere la nuora ad accettare le nozze combinate con Cihan.

Cihan insiste affinché Alya lo sposi

Le anticipazioni settimanali di Far Away rivelano che Alya riuscirà ad evitare l'arresto anche se non potrà lasciare il paese.

Deniz, invece, rischierà di assistere all'arresto di sua madre. Quest'ultima crederà che sia stato un piano orchestrato da Sakadat mentre Cihan insisterà per sposarla con lo scopo di proteggerla. Ma lei non sarà dello stesso avviso, non volendo perdere la sua libertà.

Cihan ricorderà a sua madre che le nozze con la cognata sono state volute da Bora. Mine cadrà nella disperazione dopo aver preso che l'uomo ha intenzione di sposare Alya.

Alya ha provato a scappare insieme a Deniz ma è finita nelle mani di Demir

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda ad inizio giugno sui teleschermi di Canale 5, Alya ha provato a scappare insieme al figlio Deniz, ma è stata tradita da Izzet.

La donna è finita nelle mani di Demir. Ben presto è nato un drammatico inseguimento: la protagonista è riuscita salvare il suo bambino, ma alla fine è stata catturata. Alya è stata salvata grazie all'intervento di Cihan, il quale ha avuto uno scontro con Demir. In questa circostanza, il pubblico ha scoperto che i due uomini sono in lite per accordi segreti, matrimoni forzati e vendette mai sopite. Alya ha fatto ritorno alla tenuta dove ha potuto riabbracciare il figlio, che è apparso molto preoccupato per lei.