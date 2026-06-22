Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la nuova soap turca Far Away. Nelle puntate che i telespettatori vedranno dal 29 giugno al 3 luglio 2026, Sadakat Albora (Gonca Cilasun) pretenderà che Alya Smith (Sinem Ünsal) e suo figlio Cihan Albora (Ozan Akbaba) facciano un figlio a seguito delle nozze.

Sadakat fa credere che diventerà di nuovo nonna, Alya vuole allontanare suo figlio Deniz dagli Albora

Sadakat spiazzerà tutti, quando annuncerà che diventerà di nuovo nonna, dopo il matrimonio di Cihan e Alya valido soltanto sulla carta. Il giorno seguente, l’anziana donna continuerà a provocare Alya rovinandole tutti i suoi abiti.

Inoltre, Cihan scoprirà grazie ad Hasan del coinvolgimento di sua madre Sadakat con l’arresto di Ecmel.

Intanto, Alya sarà ancora determinata ad allontanare suo figlio Deniz dagli Albora.

Cihan costringe sua madre a dare la procura della casa a Sahin

Ben presto, Sadakat toglierà la proprietà della casa a Sahin e Fidan. A quel punto, ci sarà l’intervento di Cihan, che obbligherà sua madre a dare la procura della tenuta a Sahin, per impedirle di venderla.

Per concludere, Alya intuirà che l’atto di proprietà passerà a Demir, il nemico numero uno degli Albora, ascoltando una telefonata dell’uomo.

Riepilogo: Alya ha accettato di sposare il cognato Cihan

A seguito del decesso del marito Boran, Alya ha lasciato il Canada per seppellire l'uomo nella sua terra d'origine, a Midyat.

Dopo il funerale, gli Albora non hanno permesso ad Alya di partire con il figlio Deniz, per il fatto di aver considerato il bambino un erede del loro casato. Tuttavia, la donna ha tentato di fuggire dalla Turchia, ma è stata tradita da Izzet che l’ha consegnata alla grinfie di Demir. Dopo non essere riuscita ad allontanare il figlio dalla tenuta degli Albora e dalle faide familiari, Alya si è resa conto di non avere alcuna via d’uscita. In particolare, Alya si è vista costretta ad accettare di sposare il cognato Cihan, per assicurare un futuro sereno al figlio Deniz. La giovane però ha messo subito in chiaro, che la loro unione dovrà essere soltanto un accordo formale, facendogli presente che si separeranno quando Deniz compirà diciotto anni.