Da lunedì 8 a venerdì 12 giugno tornano in onda i nuovi episodi di Far Away (Uzak Şehir in lingua originale). Gli spoiler annunciano già colpi di scena e intrighi, visto che la protagonista Alya intende fuggire con Deniz per tornare in Canada ma viene tradita e presa in ostaggio da Demir. Intanto Cihan dopo un forte litigio con Nadim e Demir minaccia di far esplodere tutto.

Anticipazioni Far Away

Le anticipazioni legate ai nuovi episodi di Far Away, vedono Alya in difficoltà: la donna non sentendo più Izzet inizia a cercarlo e chiede spiegazioni a Sadakat.

Quest'ultimo rimprovera la moglie del defunto Boran per essere andata in ospedale a cercare Izzet. Dopo aver scoperto la verità sulla tragica scomparsa del marito, Alya intende fuggire dal paese per fare ritorno in Canada insieme a suo figlio Deniz, ma sarà proprio Izzet a tradire la donna e farla prendere in ostaggio da Demir.

Durante un confronto tra Nadim, Demir e Cihan, quest'ultimo minaccia di far esplodere tutto se non gli racconteranno la verità su com'è stato possibile che il camion sia finito fuori strada. Nuovi litigi e tensioni anche tra Ozkan e Sahin: durante il litigio s'intromette Nare, ma cadendo in modo accidentale inizia a perdere sangue.

Dove e quando seguire la soap

È possibile seguire la nuova soap opera turca targata Mediaset tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 su Canale 5.

Tutti coloro che non possono seguire Far Away in chiaro, possono farlo senza problemi sulla piattaforma gratuita di Mediaset Infinity dove non serve alcuna registrazione.

Il commento di alcuni utenti del web

SU X, diversi utenti hanno commentato la trama di Far Away. Un utente ha affermato: "Ma perché Piersilvio continua ad acquistare serie turche? Non ne ho più la pallida idea". Un altro utente si è detto contento: "È la solita storia dove le donne ne passano di tutti i colori, ma personalmente mi piace". Un altro utente ha aggiunto: "Tanto so già che Alya finirà per mettersi col cognato che inizialmente fa di tutto per andarle contro". Un altro utente ha commentato: "Alya non solo deve far fronte alla morte del marito, ma deve anche vedersela con la suocera senza scrupoli".