Nelle puntate della nuova soap turca Far Away che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 15 a venerdì 19 giugno 2026, la protagonista Ayla (Sinem Unsal) rifiuterà la proposta di matrimonio di Cihan Albora (Ozan Akbaba), il fratello del defunto marito Boran (Burc Kumbetlioglu).

Il piccolo Deniz soffre l’assenza della madre

Izzet (Ozan Ayhat) rivelerà a Cihan che cinque anni prima, Boran gli aveva consegnato una chiavetta usb, per consegnarla a lui se gli fosse successo qualcosa. Sempre a proposito di Cihan, sarà abbastanza combattuto, dopo aver denunciato Alya e per la richiesta del fratello Boran di proteggere sua moglie.

Nel contempo, il piccolo Deniz Cihan (Kuzey Gezer) comincerà a sentire la mancanza della madre, invece Sadakat (Gonca Cilasun) tenterà di obbligare la nuora Alya a sposare Cihan.

Alya si sfoga con Nare, Demir litiga con il padre

Ben presto, Nare (Sahra Şaş) deciderà di tornare a casa con Ozkan insieme ad Alya e al piccolo Deniz.

Durante una cena fuori, Cihan chiederà ad Ayla di nuovo di sposarlo, ricevendo un netto rifiuto. Dopo essere fuggita dal ristorante, Alya tornerà a casa e si sfogherà con Nare.

Successivamente, Demir (Ferit Kaya) litigherà con suo padre Nadim (Nazmi Kırık). Alya invece farà sapere a Nare di essere andata da Demir, il nemico degli Albora, per non aver avuto altra scelta.

Riepilogo: Ayla è stata obbligata a rimanere in Turchia dai familiari del defunto marito Boran

Negli episodi iniziali, Ayla si è vista costretta a lasciare il Canada per giungere in Turchia insieme al figlio Deniz Cihan di cinque anni, a seguito della morte improvvisa del marito Boran. Ayla ha deciso di rispettare le ultime volontà del marito, che desiderava essere sepolto nella sua terra, ovvero a Mardin.

A seguito del funerale, la potente famiglia del defunto Boran legata a delle regole severe, ha impedito ad Ayla di andarsene e di portare via il figlio Deniz, l’unico erede della famiglia Albora. Nel bel mezzo di un litigio, e dopo aver tentato di scappare via, Ayla ha finito per sparare Cihan per errore. Spaventata per l’accaduto, la donna ha cercato di soccorrere il cognato, ma ha fatto i conti con l’ira della suocera Sadakat, la quale ha preteso che il nipote Deniz rimanga a Mardin senza la madre.