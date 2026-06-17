Alya si aprirà sul suo passato con Cihan nelle prossime puntate di Far Away: "Sono stata adottata in Canada, i miei veri genitori sono morti", dirà.

Le anticipazioni tv rivelano che Cihan sarà dispiaciuto nell'apprendere che anche Alya ha sofferto molto. "Deniz è tutto ciò che ho", dirà la donna a suo marito. Questo momento avvicinerà Cihan ed Alya che a causa di Sadakat litigheranno spesso.

Sadakat non si arrenderà in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Cihan e Alya si sposeranno, ma questo non risolverà tutti i problemi dei protagonisti.

Deniz potrà finalmente avere sua madre alla villa, ma questo sarà l'unico lato positivo del matrimonio. Sadakat non accetterà mai Alya come nuora e le imporrà una vita che non le appartiene, togliendole la possibilità di lavorare e persino la libertà di vestirsi come desidera. Alya non sopporterà il modo in cui Cihan darà ragione a sua madre, perché anche se di fatto lui ascolterà anche sua moglie non riuscirà a prendere una posizione netta con Sadakat. I litigi tra i due coniugi saranno all'ordine del giorno, ma non mancheranno i momenti sereni e nella maggior parte di essi ci sarà il piccolo Deniz. Il grande affetto del bambino nei confronti di suo zio non potrà far restare indifferente Alya che li guarderà con tenerezza mentre giocano o trascorrono del tempo insieme.

In una di queste occasioni, Alya e Cihan si apriranno sul loro passato e questo sarà motivo di avvicinamento tra loro.

Alya e Cihan uniti da un passato doloroso

Nelle prossime puntate di Far Away, Cihan racconterà ad Alya che Kaya e suo padre amavano giocare a freccette. L'uomo spiegherà che quando il suo papà è morto è stato lui a sostituirlo, anche nei giochi con suo fratello. "Quando ha perso anche Boran ha lasciato la scuola", dirà Cihan con amarezza, "E adesso è finito in prigione". L'uomo chiederà ad Alya che infanzia ha vissuto e neanche lei avrà dei bei ricordi da condividere. "Sono stata adottata in Canada quando avevo 17 anni", dirà la donna, "I miei veri genitori sono morti". Alya ripeterà che Deniz è tutto ciò che ha, perché non c'è più nessuno della sua famiglia. Cihan sarà molto dispiaciuto e si sentirà molto vicino ad Alya in questo momento.