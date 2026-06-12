Nei prossimi appuntamenti della soap turca Far Away, trasmessa su Canale 5 nella fascia pomeridiana, Cihan Albora (Ozan Akbaba) diventerà il marito della cognata Alya Smith (Sinem Ünsal), contro la volontà della madre Sadakat (Gonca Cilasun).

Alya fuori pericolo di vita dopo essere stata operata

Ben presto, Alya si recherà al consolato canadese di Istanbul, e apprenderà di non poter lasciare Mardin insieme al figlio Deniz. Non avendo altra scelta, la donna accetterà di sposare Cihan, ma a patto che la loro unione sarà valida soltanto sulla carta.

Inoltre, Alya farà presente al cognato che metterà fine al loro matrimonio, appena suo figlio sarà diciottenne. Proprio quando Cihan darà il suo consenso ad Alya, per lavorare nell’ospedale della cittadina come ginecologa, ci sarà una sparatoria. A rimanere ferita sarà Alya, dopo essere stata colpita alle spalle dalla suocera Sadakat.

Per fortuna, Alya si salverà dopo essere stata operata in segreto per non mettere nei guai Sadakat. Quest’ultima intanto, continuerà a non vedere di buon occhio la nuora, con la convinzione che voglia sposare Cihan per diventare una spia di Demir, il nemico della sua famiglia.

Sadakat fa credere che Alya e Cihan aspettano un figlio

Appena Alya si riprenderà, Sadakat le dirà di essere stata lei ad attentare alla sua vita sotto lo sguardo del figlio Cihan.

A quel punto, l’anziana donna dirà a Cihan che si costituirà alla polizia, se lui sposerà Alya. In seguito, Sahin deciderà di denunciare sua zia con l’accusa di aver ferito Alya, appena scoprirà che ha avuto una relazione con suo padre Ecmel. A intervenire ci penserà Alya, facendo credere alla polizia di aver tentato il suicidio.

Grazie alla falsa testimonianza della cognata, Cihan avvierà i preparativi delle loro nozze. Dopo pochi giorni, quest’ultimo e Alya si sposeranno anche in presenza di Sadakat, la quale mentirà a tutti gli invitati, annunciando che la nuora la farà diventare di nuovo nonna per il fatto di aspettare un figlio.

Riepilogo: il piccolo Deniz ha sentito la mancanza della madre

In precedenza, Alya non ha risposto alle telefonate del figlio Deniz, il quale ha sentito parecchio la sua mancanza. L’obiettivo della donna, è stato quello di convincere Cihan e la suocera Sadakat a farla ricongiungere con il suo bambino.