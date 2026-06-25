Le trame delle puntate turche di Far Away in onda nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Kaya avrà un fortissimo parapiglia con Sedat dove partirà un colpo d'arma da fuoco. Il fratello di Cihan verrà portato in carcere dove dovrà fare i conti con Ecmel.

Kaya spara a Sedat durante un parapiglia

Kaya si recherà a scuola dove vedrà Sedat seguire sua cugina Zerrin. Il ragazzo eviterà grossi guai per la sua amata, che rischierà di venire abusata dallo scagnozzo di Demir in un vicolo cieco. Il fratello di Cihan furioso inizierà a picchiare l'uomo, che estrarrà un'arma da fuoco.

Durante il parapiglia Kaya farà partire uno sparo che colpirà Sedat. Kaya chiamerà prima suo fratello maggiore e poi la polizia nonostante Zerrin gli chieda di scappare. Quest'ultima finirà in una situazione complicata quando suo padre Ecmel le chiederà di deporre contro il suo amato per far credere agli inquirenti che Kaya abbia voluto sparare volontariamente a Sedat. Nonostante le minacce della madre, Zerrin raggiungerà la caserma della polizia dove racconterà la reale versione dei fatti per alleggerire la posizione del suo amato.

Ecmel vessa suo nipote in carcere

Le anticipazioni di Far Away raccontano che le parole di Zerrin non aiuteranno Kaya a causa di Sedat, che ripreso i sensi in ospedale getterà delle ombre su di lui.

Lo scagnozzo di Demir comunicherà alle forze dell'ordine che il fratello di Cihan ha voluto ucciderlo. Kaya verrà così arrestato, finendo per condividere la cella con Ecmal. Sarà in questa circostanza che quest'ultimo informerà suo nipote di volerlo usare per iniziare la sua vendetta ai danni degli Albora. L'uomo inizierà a vessare Kaya che proverà a ribellarsi al simile trattamento. Alla fine, Kadir deciderà d'intervenire, facendosi arrestare per aiutare il ragazzo alle prese con le angherie di Ecmel.

Sadakat ha sparato ad Alya

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda a fine giugno sui teleschermi di Canale 5, Alya si è incontrata con Cihan dove hanno discusso il loro accordo prima di diventare marito e moglie.

L'incontro è stato visto da Sadakat, che si è resa protagonista di un folle gesto. L'anziana donna ha sparato contro la nuora, ferendola gravemente. Alya ferita è caduta tra le braccia di Cihan, che l'ha portata dal dottore per fermare la perdita di sangue.

Nare, intanto, ha fatto ritorno a casa dove ha incontrato Ozkan. Quest'ultimo ha chiesto alla donna notizie su Alya me lei si è rifiutato di rispondere. L'uomo ha iniziato a credere che gli stanno nascondendo qualcosa. Infine Alya ha riaperto gli occhi dopo essere stata sottoposta ad una delicata operazione.