Le trame delle puntate turche di Far Away in programma a breve su Canale 5 raccontano che Nare proporrà a Sihan di scappare insieme dopo aver perso il bambino che attendeva da Ozkan. Il piano non avrà l'esito sperato a causa di una decisione del fratello di Zerrin.

Nare vuole scappare con Sihan

Nare perderà il bambino che attendeva dopo una violenta lite con Ozkan. La donna accuserà dei sensi di colpa per quello che l'è successo e sopratutto perché non aveva accettato la gravidanza visto che il nascituro era del marito e non di Sahin. Cihan e Alya, a questo punto, faranno in modo che Nare passi alcuni giorni in una villa lontana da Mardin per non avere a che fare con le critiche di Sadakat.

Sarà in questa circostanza che Nare riceverà una chiamata da Sahin, al quale svelerà il suo nascondiglio e gli chiederà di scappare insieme.

Sihan si reca da Ecmel in ospedale

Le anticipazioni di Far Away rivelano che Ecmel proverà ad eliminare Kaya, che verrà rinchiuso nella stessa cela dopo aver colpito Sedat con un colpo d'arma da fuoco per difendere Zerrin. Durante un incontro, un galeotto comprato da Cihan finirà per colpire il padre di Sihan, salvando la vita a Kaya. Ecmel verrà portato in ospedale dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico. La notizia giungerà a Sahin proprio quando starà raggiungendo il nascondiglio di Nare. Il ragazzo preferirà recarsi dal padre invece di scappare con Nare, che verrà trovata da Sadakat, che la riporterà da Ozkan.

La donna, a questo punto, stringerà un patto con suo marito. La sorella di Cihan dirà a Ozkan che non si vedrà più con Sahin se lui non le mette più le mani addosso e non vorrà avere più rapporti intimi con lei. L'uomo accetterà le condizioni della donna mentre Ecmel racconterà a Sahin che Kaya ha provato ad ucciderlo corrompendo un galeotto. La versione verrà smentita da Cihan che fornirà al cugino la verità.

Alya ha fatto fatica ad ambientarsi a villa Albora

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda a fine giugno sui teleschermi di Canale 5, Cihan ha appreso la verità sulla storia di Ecmel. L'uomo ha scoperto che Sadakat aveva fatto arrestare suo zio e fatto in modo che lui prendesse il controllo sugli Albora.

Intanto Alya ha fatto molta fatica ad ambientarsi a villa Albora come nuova moglie di Cihan. La donna si è scontrata con Sadakat che non ha esitato a rovinarle i vestiti. La dottoressa inoltre è apparsa decisa a trovare un lavoro per guadagnarsi la sua dipendenza. La donna ha ottenuto un lavoro presso un ospedale, scoprendo che è gestito da Demir. Sadakat ha accusato la nuora di tradimento. La situazione si è fatta sempre più tesa, tanto che Cihan è dovuto intervenire.