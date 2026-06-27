Le trame delle puntate turche di Far Away in programma nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che Ozkan accuserà Nare di avere una storia extraconiugale con Sahin durante una discussione in macchina. La donna scenderà dal mezzo per raggiungere la propria abitazione dove accuserà uno svenimento fatale per il bambino che portava in grembo.

Kaya finisce in carcere

Kaya prenderà le difese di Zerrin dopo aver visto Sedat provare a importunarla in un vicolo cieco. Il giovane e il complice di Demir giungeranno ad una colluttazione fisica dove quest'ultimo verrà colpito al basso ventre.

Kaya finirà in arresto dove dovrà condividere la cella con lo zio Ecmel. Sedat, una volta ripresosi, informerà i poliziotti che il fratello di Cihan aveva provato ad ucciderlo. Una vera e propria bugia che metterà nei guai anche Zerrin, che aveva depositato a favore di Kaya. La donna finirà in una posizione scomoda coi suoi genitori. Zerrin troverà il coraggio di ribellarsi a loro grazie all'appoggio del fratello Sahin. La situazione metterà in pericolo anche Nare.

Nare perde il bambino dopo aver discusso con Ozkan

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Ozkan affronterà Nare, accusandola di avere una relazione extraconiugale con Sahin. La donna spaventata da suo marito scenderà di macchina per poi dirigersi verso l'abitazione dove verrà colpita da uno svenimento.

Sahin soccorrerà immediatamente Nare, portandola in ospedale. Il personale medico non riuscirà a salvare il bambino che la donna portava in grembo, provocandole un grande dolore. La sorella di Cihan crederà che il destino l'abbia punita a causa della sua condotta sbagliata. Al tempo stesso, Sahin spingerà sua cugina a chiedere il divorzio da Ozkan per passare il resto della sua vita accanto a lui. La prospettiva non piacerà a Sadakat, che non ci penserà nemmeno un minuto per minacciare la figlia.

Alya si è ripresa dopo essere stata ferita da Sadakat

Nelle ultime puntate di Far Away andate in onda a fine giugno su Canale 5, Alya è stata operata di nascosto dopo essere stato colpita da un colpo di fucile da Sadakat, intenta ad ucciderla per impedire le sue nozze con Cihan.

Intanto la sua scomparsa ha generato una grande apprensione. La donna si è ripresa ed ha chiesto al cognato chi l'avesse colpita. Demir, invece, ha scoperto che suo padre ha organizzato una riunione con gli Albora, tanto da arrabbiarsi con lui.

Sadakat ha confidato ad Alya di essere stata lei a spararle mentre alla villa sono arrivati dei poliziotti in seguito ad una segnalazione. Le forze dell'ordine hanno chiesto alla protagonista se è rimasta vittima di un attacco armato.