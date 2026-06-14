Le trame delle puntate turche di Far Away in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che Alya accetterà di diventare la moglie di Cihan ad alcune condizioni. Alla cerimonia interverrà anche Sadakat, la quale non esiterà a mettere zizzania nella coppia.

Sadakat colpisce Alya con un colpo di fucile

Ayla capirà che non esiste via d'uscita quando non riuscirà a scappare da Mardin insieme a Deniz. La donna, a questo punto, accetterà di sposare Cihan, ponendogli alcune condizioni. La dottoressa preciserà che il matrimonio dovrà essere valido solo sulla carta e che divorzieranno quando Deniz avrà compiuto 18 anni.

Cihan accetterà le imposizioni della cognata, assicurandole che potrà esercitare la professione di ginecologa all'ospedale. Alya verrà però ferita da Sadakat prima della celebrazione del matrimonio con un colpo di fucile. Cihan riuscirà a salvare la vita alla ragazza grazie all'intervento di Mine e Murat.

Cihan sposa sua cognata

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Alya verrà operata in gran segreto mentre Sadakat non apparirà per nulla felice credendo che la donna si sia alleata con Emir e che voglia sposare Cihan solo per fare la spia nella loro famiglia. L'anziana confiderà alla nuora di essere stata lei a spararle mettendo Cihan in una scomoda posizione. Sadakat chiederà al figlio di non sposare la cognata se non vuole che si costituisca alla polizia per tentato omicidio.

Alya deciderà di risolvere la situazione, informando i poliziotti che aveva tentato di togliersi la vita. La donna scagionerà così la suocera. L'abile mossa della protagonista farà cadere il ricatto di Sadakat ai danni di Cihan. Quest'ultimo, a questo punto, continuerà i preparativi del matrimonio con Alya. L'unione verrà celebrata alla presenza di molti invitati. Sadakat continuerà a seminare zizzania anche dopo lo scambio dei voti. La donna chiederà a Cihan di baciare la sposa e di volere al più presto un bambino da loro.

Izeet ha chiesto ad Alya di far ritorno in Canada

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda ad inizio giugno su Canale 5, Alya ha iniziato a preoccuparsi quando non è riuscita a rintracciare Izeet.

Sadakat ha mostrato alla nuora il cellulare dell'uomo, chiedendo a Kaya di accompagnarla in un campo minato. In questa circostanza, Alya ha scoperto che Izeet ha passato la notte in grave pericolo. Izeet è stato liberato ed è tornato in albergo insieme alla protagonista, alla quale ha proposto di far ritorno in Canada. Alya ha poi incontrato Ozcan che le ha confessato un importante segreto su Boran. La donna è apparsa sconvolta dopo aver scoperto che il suo defunto marito ha ucciso il capo della famiglia Baybars.