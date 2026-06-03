Le trame delle puntate turche di Far Away in programma a breve sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Sadakat farà una richiesta sconvolgente a Cihan e Alya (Sinem Ünsal) a distanza di pochi giorni dalla morte di Boran. La donna ordinerà ai due cognati di contrarre matrimonio. Alya respingerà la richiesta della suocera, scatenando una fortissima reazione.

Cihan dice alla cognata che Boran è scappato dalla Turchia dopo aver ucciso Suleyam

Tutto inizierà quando Ayla scoprirà che gli Albora credono che suo marito Boran sia stato ucciso da Demir, un nemico di famiglia.

La protagonista cercherà di fuggire da Mardin sopratutto quando Sadakat le impedirà di portarle via suo figlio e scoprirà il gran segreto del defunto compagno. Cihan confesserà ad Alya che suo fratello è fuggito dalla Turchia dopo aver posto fine alla vita di Suleyman. La donna di fronte alla rivelazione dell'uomo organizzerà la nuova fuga col figlio, contando sul supporto di Izzet, che però si dimostrerà corrotto da Demir.

Sadakat ordina a Cihan e Alya di sposarsi

Le anticipazioni di Far Away rivelano che la situazione di Alya si complicherà tantissimo a causa di Sadakat mentre Demir giurerà di essere estraneo alla morte di Boran anche se Cihan penserà il contrario. Quest'ultimo confiderà alla cognata di essere stato costretto a sposare Baybars, morta suicida un anno dopo il loro matrimonio.

Sadakat avviserà Alya che non potrà stare alla tenuta da single e per questo le consiglierà di contrarre matrimonio con Cihan. Quest'ultimo rimarrà stupefatto dalla richiesta della madre come Alya. La protagonista non accetterà di sposare un altro uomo a distanza di pochi giorni dalla morte di Boran. Pertanto, la donna verrà sbattuta fuori di casa da Sadakat con un biglietto aereo di sola andata per il Canada e non potrà portare con sé il figlio Deniz ormai nelle mani degli Albora.

Alya ha fatto il suo arrivo a Mardin per la veglia funebre di Boran

Nelle ultime puntate di Far Away andate in onda ad inizio giugno sui teleschermi di Canale 5, Alya ha assecondato l'ultima richiesta di Boran, deceduto in seguito ad un incidente stradale in Canada.

L'uomo ha chiesto alla moglie di essere portato in un cimitero in Turchia a Mardin per farlo riposare nella sua terra nativa. La protagonista ha fatto il suo arrivo insieme al figlio e il suo avvocato. In questa circostanza, Alya ha fatto la conoscenza di Cihan, che l'ha portata nella grande tenuta degli Albora dov'è stata allestita la veglia funebre di Boran.

La serie tv turca è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:45 fino alle 15:45 quando prende la linea un nuovo appuntamento di Racconto di una notte.