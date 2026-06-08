Una chiavetta cambierà tutto nelle prossime puntate di Far Away : Boran lascerà a suo fratello Cihan le sue ultime volontà e gli chiederà di sposare Alya.

Le anticipazioni tv rivelano che Cihan riceverà il testamento di suo fratello che gli chiederà di proteggere sua moglie e suo figlio prendendo il suo posto. Alya dovrà combattere anche contro Cihan, perché lei non vuole assolutamente sposarlo.

Il cambiamento di Cihan in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Ayla non riuscirà in nessun modo a far valere i suoi diritti. La suocera, Sadakat imporrà ad Alya il matrimonio con Cihan: solo così la donna potrà restare accanto al suo bambino, Deniz.

La protagonista non vorrà saperne delle condizioni di Sadakat, ma anche Cihan la appoggerà e andrà contro sua madre. Il fratello di Boran, infatti, avrà già una donna nella sua vita, Mine, e inoltre ha un passato doloroso che riguarda le nozze forzate. Alya andrà a stare a casa di Nare, senza il suo amato bambino che resterà alla villa, ma Cihan le prometterà che potrà vederlo di tanto in tanto e lui andrà a trovarla tutte le sere. La situazione cambierà di colpo quando Cihan metterà alle strette l'avvocato Izzet che gli rivelerà dell'esistenza di una chiavetta in cui suo fratello Boran ha lasciato il suo testamento. Cihan recupererà il file e guarderà il video in lacrime. Nelle immagini registrate prima della sua morte, Boran esprimerà tutto il suo affetto per suo fratello e gli ricorderà che ha chiamato suo figlio Deniz Cihan proprio in suo onore.

"Se guarderai tutto questo io non ci sarò più", dirà Boran, "Proteggi la mia famiglia e sposa Alya".

Cihan pronto a tutto per onorare la memoria di Boran

Nelle prossime puntate di Far Away, il video di Boran cambierà tutto per Cihan. Quest'ultimo, infatti, sarà deciso più che mai a sposare Alya per dovere verso suo fratello. Cihan non avrà nessuna intenzione di non rispettare le ultime volontà di Boran, ma ad Alya non dirà nulla del perché del suo cambiamento. L'uomo si limiterà ad invitare a cena la donna e a proporgli il matrimonio: "Sposami", le dirà. Come arma per ricattare la donna, Cihan userà il loro scontro in cui lei gli ha sparato. "Ti denuncerò e finirai in prigione", dirà, "Vieni a stare con me e Deniz alla villa come mia moglie". Alya sarà disperata, ma non accetterà le nozze, a costo di affrontare il carcere e farsi vedere in manette dal suo bambino.