Kaya rapirà Zerrin il giorno delle sue nozze con Sedat nelle prossime puntate di Far Away: nessuno, tranne Kadir e Alya sapranno della fuga dei ragazzi.

Le anticipazioni tv rivelano che dopo il rapimento, Ecmel ordinerà di togliere la vita a Kaya. Partirà una corsa contro il tempo per le due famiglie Albora: Sadakat dovrà trovare suo figlio prima che lo eliminino.

La folle fuga di Kaya e Zerrin in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che per la famiglia Albora la felicità in amore sarà un lontano miraggio. A soffrire maggiormente per le loro relazioni impossibili saranno Nare e Kaya.

La figlia di Sadakat sembrerà essersi rassegnata ormai all'idea di dover convivere con suo marito Ozkan. Kaya, invece, non potrà proprio rinunciare al grande amore che prova per Zerrin, nonostante la situazione tra le due famiglie peggiori di giorno in giorno. La prossima mossa di Ecmel sarà dare in sposa sua figlia a Sedat contro la sua volontà. Per Zerrin sarà come vivere in un incubo, ma nulla riuscirà ad evitare il suo triste destino. La famiglia della ragazza organizzerà le nozze in pochissimi giorni, ma Kaya non lascerà da sola la sua amata. Il giovane Albora sarà pronto a rischiare la sua stessa vita per il suo amore. Ad aiutare Kaya ci sarà Kadir, il fidato braccio destro di Cihan che pur di non vedere più soffrire il ragazzo volterà le spalle al suo datore di lavoro.

Kaya nel mirino di Ecmel che ordinerà di togliergli la vita

Nelle prossime puntate di Far Away, quando tutto sembrerà perduto per Kaya e Zerrin, si riaccenderà una fragile speranza per loro. Il giorno delle nozze con Sedat, Zerrin si vestirà da sposa ma all'improvviso arriverà Kaya e la rapirà prima dell'inizio della cerimonia. Kadir aiuterà i due a sistemarsi in un casolare abbandonato, ma presto scatterà l'allarme. La famiglia di Zerrin ordinerà a Sahin di uccidere Kaya e non accetterà altre opzioni. Sadakat, invece, implorerà Cihan di trovare Kaya prima dei nemici. In tutto questo, Kadir si sentirà fortemente in colpa, ma non potrà più tirarsi indietro e confiderà solo a Alya il suo segreto. La dottoressa reggerà il gioco a Kaya e Zerrin, intenzionati a sposarsi di nascosto.