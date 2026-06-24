Si chiude un capitolo significativo per la televisione italiana: Federica Sciarelli lascia la conduzione di ‘Chi l’ha visto?’, lo storico programma di Rai3 dedicato ai casi irrisolti e alle persone scomparse. Dopo oltre vent’anni al timone, la giornalista romana conclude la sua lunga esperienza, come ufficialmente confermato da una nota della Rai. L’azienda di Viale Mazzini e la professionista stanno attualmente intavolando un dialogo per definire le nuove prospettive professionali che vedranno la Sciarelli protagonista nelle prossime stagioni televisive.

Parallelamente, sono in corso approfondite riflessioni anche sul futuro stesso di ‘Chi l’ha visto?’, un format di grande impatto sociale, e su chi potrà degnamente raccoglierne l’eredità, mantenendo l’alto livello di impegno e credibilità che lo ha sempre contraddistinto.

‘Chi l’ha visto?’: un pilastro dell’informazione Rai

Da decenni, ‘Chi l’ha visto?’ si è affermato come un appuntamento centrale e irrinunciabile nell’offerta del Servizio Pubblico. La trasmissione, in onda su Rai3 fin dall’aprile del 1989, ha visto susseguirsi diversi volti alla conduzione, tra cui Donatella Raffai e Paolo Guzzanti agli esordi. Tuttavia, l’arrivo di Federica Sciarelli nel 2004 ha segnato un’epoca, rendendola il volto più riconoscibile e la conduttrice più longeva e continuativa nella storia del programma.

La sua presenza costante e la sua capacità di affrontare con sensibilità e rigore temi delicati hanno contribuito in modo determinante a consolidare il rapporto di fiducia con il pubblico, mantenendo sempre alta l’attenzione su vicende di grande rilevanza sociale e umana. Il programma è diventato un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie italiane alla ricerca di risposte e per la sensibilizzazione su casi di cronaca irrisolti.

Le indiscrezioni sui possibili successori al timone

L’annuncio dell’uscita di scena di Federica Sciarelli ha immediatamente aperto il dibattito e le speculazioni su chi potrebbe essere chiamato a prendere il suo posto alla guida di ‘Chi l’ha visto?’. Secondo alcune indiscrezioni che circolano negli ambienti televisivi, tra i nomi più quotati per raccogliere questa importante eredità figurerebbero Eleonora Daniele e Massimo Giletti.

Entrambi sono volti noti e apprezzati della televisione italiana, con esperienze significative nel giornalismo e nella conduzione di programmi di approfondimento. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la Rai non ha ancora rilasciato alcuna comunicazione ufficiale in merito a una possibile scelta. Le valutazioni sono ancora in corso, sia per quanto riguarda la futura direzione editoriale del programma sia per i nuovi e stimolanti progetti che potrebbero coinvolgere la giornalista Federica Sciarelli nelle prossime stagioni televisive, evidenziando la volontà di valorizzare la sua professionalità in altri contesti.

La decisione di Federica Sciarelli di lasciare la conduzione di ‘Chi l’ha visto?’ rappresenta indubbiamente la fine di un lungo e proficuo capitolo per la televisione pubblica.

Al contempo, questa scelta apre la strada a nuove prospettive e opportunità, sia per la storica trasmissione di Rai3, che dovrà reinventarsi con una nuova guida, sia per la stessa giornalista, pronta a intraprendere percorsi professionali diversi e altrettanto significativi.