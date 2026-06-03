Amadeus farà il suo attesissimo ritorno in Rai come ospite speciale a ‘La Pennicanza’, il programma condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2. L’annuncio è stato dato in diretta dallo stesso Fiorello durante la terzultima puntata della stagione, trasmessa come di consueto dagli studi di via Asiago. Lo showman ha invitato i fan a radunarsi fuori dagli studi per accogliere il conduttore, sottolineando l’eccezionalità dell’evento e anticipando che l’ingresso di Amadeus in sede verrà interamente documentato.

Il ritorno di Amadeus e l'irriverenza di Fiorello

Nel corso della trasmissione, Fiorello ha scherzato ampiamente sull’imminente arrivo di Amadeus, promettendo di filmare ogni dettaglio del suo ingresso negli studi Rai, inclusa la consegna dei documenti alla guardia. L’invito rivolto ai fan a presentarsi in via Asiago alle 12:15 testimonia l’enorme attesa e l’entusiasmo generato da questo ritorno, che si svolge in un clima di grande attenzione mediatica. Durante la stessa puntata, Fiorello ha commentato con la sua consueta ironia i dati di ascolto della Festa della Repubblica, che hanno registrato un notevole 44,1% di share, e ha affrontato altri temi di stretta attualità, mantenendo il tono leggero e coinvolgente che contraddistingue il suo programma.

Attualità e intrattenimento nel cuore del programma

‘La Pennicanza’ si conferma un appuntamento fisso dove l’attualità si fonde sapientemente con l’intrattenimento. Oltre all’annuncio bomba su Amadeus, Fiorello ha ironizzato sugli effetti insoliti del maltempo che ha colpito la Capitale e ha riacceso i riflettori sul controverso progetto ‘Phobos’ in Umbria, lanciando un appello ai telegiornali per una maggiore copertura. Non sono mancati i riferimenti al futuro Festival di Sanremo 2027, con una lista scherzosa di potenziali ospiti – tra cui personaggi come Izzo, Paolantoni, Emma, Belen, Martina Miliddi, il cane Gennarino, Herbert Ballerina, la Clerici, Maria De Filippi, l'intero tavolo di Fabio Fazio e Gerry Scotti – e battute sui numerosi rumors che circolano attorno alla kermesse.

Il programma, grazie alla verve di Fiorello e alla spalla di Biggio, continua a offrire momenti di leggerezza e riflessione, coinvolgendo attivamente il pubblico sia in studio che a casa.

La carriera di Amadeus: un volto iconico della TV italiana

Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è unanimemente riconosciuto come uno dei conduttori televisivi e radiofonici più popolari e influenti d'Italia. Nel corso della sua brillante carriera, ha guidato con successo numerosi programmi di grande risonanza e, per diverse edizioni consecutive, ha ricoperto il ruolo di direttore artistico e conduttore del prestigioso Festival di Sanremo, contribuendo in maniera significativa a rinnovare e rilanciare la manifestazione. La sua parabola professionale, iniziata nel mondo della radio, lo ha portato a diventare uno dei volti più amati e riconoscibili del piccolo schermo italiano, simbolo di professionalità e carisma.