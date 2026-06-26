Dal 28 giugno al 4 luglio vanno in onda i nuovi episodi Fobridden Fruit 4 (Yasak Elma in lingua originale) vedono Yildiz alle prese con alcuni problemi economici, motivo per cui la donna decide di vendere l'argenterie di famiglia di suo marito Halit. Intanto non si arresta neanche la rivalità tra Yildiz e Ender: quest'ultima inizia ad inveire contro di lei nel mezzo di una cena organizzata da Sahika.

L'appuntamento con la soap opera turca è fissato tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.30 su Canale 5. Tuttavia gli episodi sono disponibili anche in streaming sul sito gratuito Mediaset Infinity.

Anticipazioni Forbidden Fruit 4

Le anticipazioni legate alle nuove puntate di Forbidden Fruit 4, vedono protagonista Yildiz. La donna infatti si ritrova in un momento di difficoltà economica, tanto che per coprire i suoi debiti insieme all'aiuto di Asuman vende l'argenteria di famiglia di suo marito Halit. Ovviamente la donna è convinta che il coniuge non verrà mai a saperlo, ma non è affatto così. Nel momento in cui Halit scopre quanto fatto dalla moglie considera il gesto alla pari di un tradimento. Per smascherare la moglie, Halit escogita un piano ma ciò potrebbe mettere a rischio il matrimonio.

Come se non bastasse Yildiz si ritrova protagonista di un faccia a faccia con Ender: quest'ultima accusa la rivale di essere convolata a nozze con Halit solo per interesse poichè secondo lei nutre ancora un forte sentimento nei confronti di Kerim.

Inoltre durante una cena organizzata da Sahika, Ender umilia la moglie di Halit davanti a tutti. Sahika invece mette in atto un piano contro Kaya, mentre Zehra decide di far gestire i suoi risparmi a Mert, ma quest'ultimo chiede alla donna di non parlarne con nessuno. Inoltre Ender inizia ad indagare sul passato di Kerim, perché convinta che l'uomo nasconda qualcosa.

La decisione di Yigit

Lila ha deciso di lasciare la Turchia con destinazione Stati Uniti. Tale gesto da parte della donna ha gettato nello sconforto più totale Yigit, al punto che una sera è stato trovato completamente ubriaco da Caner ed Emir.

Il giorno seguente Yigit ha comunicato una decisione destinata a creare scompiglio: il ragazzo ha infatti comunicato di voler raggiungere la sua amata in America con l'intento di riconquistarla.