Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit (Yasak Elma), l'arrivo di un nuovo personaggio stravolgerà le trame e complicherà la vita sentimentale di Yildiz. Dopo averla incontrata per caso davanti al palazzo, Cenk resterà affascinato dalla sua spontaneità e confesserà proprio a Çağatay di essere convinto di aver trovato la donna della sua vita, ignaro del legame che già unisce l'amico alla ragazza.

Anticipazioni Forbidden Fruit: il colpo di fulmine di Cenk per Yildiz

Mentre esce di casa, Yildiz viene fermata da Cenk, un ragazzo conosciuto qualche tempo prima in un locale.

Il giovane le ricorderà il loro primo incontro, quando lei gli era finita addosso per sbaglio, e le chiederà se abiti nel complesso residenziale.

Yildiz gli risponderà di sì, spiegando che sta andando a far visita a una sua cara amica; prima di salutarsi, inoltre, i due si presenteranno ufficialmente. "Forse ci rivedremo", le dirà Cenk, mentre lei risponderà con un sorriso: "Questo lo sa solo Dio".

Cenk confessa il suo amore proprio a Çağatay

Poco dopo l'incontro, Cenk correrà dall'amico Çağatay per raccontargli l'accaduto. Elettrizzato, gli rivelerà di aver scoperto che la ragazza vive nello stesso complesso e non riuscirà a nascondere il proprio entusiasmo.

"Ha un'energia incredibile, è proprio il mio tipo", dirà parlando della giovane.

Convinto che il destino li abbia fatti incontrare di nuovo, aggiungerà: "Credo che diventeremo una coppia".

'L'ho trovata in cielo', Cenk stregato da Yildiz

Durante il confronto tra i due, Cenk si mostrerà sempre più sicuro che quell'incontro non sia stato casuale. Arriverà infatti ad affermare: "Stavo cercando per terra e l'ho trovata in cielo", facendo anche notare quanto gli piaccia il nome della ragazza.

L'interesse del giovane per Yildiz rischierà così di complicare ulteriormente la situazione sentimentale della protagonista, accendendo una rivalità imprevista dato che la donna è già sempre più vicina a Çağatay.

Per scoprire come si evolverà questo avvincente triangolo amoroso, non resta che seguire i prossimi episodi di Forbidden Fruit, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, oppure in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.