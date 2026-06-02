Le anticipazioni di Forbidden Fruit per le puntate in onda su Canale 5 rivelano che Ender e Sahika saranno protagoniste di un faccia a faccia che coinvolgerà anche Kerim. Tutto partirà dalla delicata questione delle azioni legate a Kaya, ma il confronto prenderà una piega ricca di provocazioni.

Anticipazioni Forbidden Fruit giugno 2026: lo scontro tra Ender e Sahika

Durante la conversazione, Sahika cercherà di minimizzare la situazione, sostenendo di non avere alcun interesse per le azioni finite al centro dello scontro. Ender, però, continuerà ad attaccarla senza mezzi termini, convinta che la cognata abbia fatto di tutto per ottenere quel vantaggio.

Sahika la colpirà sul piano personale, insinuando che Ender sia ossessionata dalla sua vita privata e dai suoi sentimenti.

Sahika: 'Kerim è il mio fidanzato'

Sahika tirerà in ballo Kerim, dichiarando apertamente di voler dedicare tutto il suo tempo al suo fidanzato. Una frase che lascerà Ender incredula e visibilmente infastidita.

“Kerim è il mio fidanzato”, dirà Sahika davanti alla rivale.

“Tutte queste sono solo tue fantasie”, replicherà Ender con tono tagliente, continuando a provocarla e insinuando che Kerim non possa essere davvero innamorato di lei.

L'inganno della finta chiamata di Sahika

Per dimostrare di stare dicendo la verità, Sahika chiamerà Kerim direttamente davanti a Ender. Durante la telefonata, i due si mostreranno estremamente complici: lui le chiederà dove desidera andare a cena, mentre lei risponderà con tono romantico.

“Finché siamo insieme, non importa dove andiamo”, dirà Sahika, lasciando Ender senza parole.

Dopo aver ascoltato la conversazione, Ender sarà costretta ad ammettere la propria sconfitta. Sahika approfitterà della situazione per provocarla, sostenendo che imparare ad accettare i propri errori rappresenti già un grande passo avanti.

In realtà, però, dietro quella telefonata si nasconderà un inganno progettato da Sahika. La donna non sta parlando davvero con Kerim: dall’altra parte del telefono c'è un suo complice che, grazie a un software di alterazione vocale, farà credere a Ender di ascoltare proprio la voce dell’uomo.

Ender telefona a Yildiz

Quando il confronto con Sahika sembrerà ormai concluso, Ender non riuscirà a togliersi dalla testa i dubbi su Kerim. Per questo motivo, subito dopo aver salutato la cognata, la prima cosa che farà sarà telefonare a Yildiz, la donna che da tempo ha una liaison segreta con l’uomo.